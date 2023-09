Futuro requisito para viajar a diversos países europeos

PRNewswire

Nacionales de más de 60 países, incluyendo Argentina, deberán solicitar, en línea, autorización de viaje mediante el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Esta autorización no es una visa y aún no está en vigencia. Su entrada en vigor no está definida todavía (posiblemente segundo semestre 2024)

La autorización de viaje ETIAS es un requisito de entrada introducido por la Unión Europea (excepto Irlanda) y otros países europeos. Se aplicará a los viajeros de más de 60 países actualmente exentos de visado, incluyendo Argentina, que deseen ingresar a Europa mediante cualquiera de los siguientes 30 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

La autorización de viaje ETIAS se realizará por medio de un sistema sencillo y rápido a través del sitio web oficial www.europa.eu/etias. No equivale a una visa y no requerirá ir a un consulado ni tomar datos biométricos. Tampoco reemplazará los requisitos de entrada que siguen en vigor dentro de cada país. En la gran mayoría de los casos la autorización será automática y llegará por correo electrónico en pocos minutos.

La autorización de ETIAS tendrá un costo de 7 euros. Este cobro será eximido para personas menores de 18 años o mayores de 70 años. La autorización podrá ser usada para múltiples entradas de corta duración (no más de 90 días) y será válida por tres años o hasta que caduque el pasaporte que utilizó en la solicitud, lo que ocurra primero.

ETIAS funciona con pleno respeto a los derechos fundamentales y los principios de protección de datos, elemento que no siempre se puede garantizar en sitios web no oficiales.

El sistema ETIAS aַún no está en vigor y se espera que pueda entrar en vigencia, posiblemente, en el segundo semestre del año 2024. Se implementará en tres etapas: etapa transicional, etapa de gracia y etapa obligatoria. La fecha exacta de entrada en vigor será anunciada a través de los canales oficiales de la UE.

Alertamos a todas las personas a estar atentas a través de la página oficial europa.eu/etias para evitar caer en fraudes que puedan robar su información personal o financiera.

Preguntas y respuestas sobre ETIAS

¿Qué es ETIAS?

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) es un sistema de autorización de viaje y un requisito de entrada para los nacionales exentos de visa que viajen a cualquiera de los siguientes 30 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

¿Cuáles son los objetivos de ETIAS?

Determinar los riesgos de seguridad, migración y epidemias graves

Pre evaluar e informar a los viajeros sobre su admisibilidad para entrar en Europa

Facilitar el cruce de fronteras a la gran mayoría de los viajeros

Reducir las denegaciones de entrada en la frontera

¿Qué países solicitarán ETIAS para ingresar?

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

¿Cuándo entrará en vigor ETIAS?

ETIAS aún no está en vigor. Se espera que entre en vigencia, posiblemente, en el año 2024 y se pretende implementar en tres etapas: etapa transicional, etapa de gracia y etapa obligatoria. La fecha exacta de entrada en vigor será anunciada a través de los canales oficiales de la UE.

¿Cómo solicitar ETIAS?

Una vez que ETIAS entre en funcionamiento, los viajeros solo podrán solicitar la autorización de viaje ETIAS en línea a través de europa.eu/etias y por medio de la aplicación móvil oficial ETIAS (aún no disponible), sin necesidad de desplazarse a ningún consulado.

El solicitante necesitará un documento de viaje válido, una tarjeta de pago y una dirección de correo electrónico.

Al completar el formulario de solicitud, se le pedirá que facilite sus datos personales, dirección, datos del pasaporte, ocupación actual, información sobre viajes anteriores a zonas de conflicto, entre otros.

¿Cuánto costará solicitar ETIAS?

El costo de la autorización de viaje ETIAS es de 7 euros. No obstante, los solicitantes menores de 18 años o mayores de 70 años, o los familiares de ciudadanos de la UE o de nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza (países europeos no miembros de la UE) están exentos de este pago. Para obtener más información sobre la situación de los miembros de la familia vea aquí.

¿Cuánto tiempo tardará en aprobarse la solicitud de ETIAS?

En la mayoría de los casos, la solicitud en línea sólo tardará unos minutos en completarse. El sistema comparará automáticamente los datos personales presentados por los solicitantes con los datos ya almacenados en diversos sistemas de información internacionales de la UE. En caso de que la solicitud plantee dudas, será procesada manualmente por la Unidad Central ETIAS, gestionada por Frontex, y remitida a las Unidades Nacionales ETIAS de los países europeos que requieran ETIAS, para su evaluación final. Se espera que la gran mayoría de las solicitudes -alrededor del 97%- sean aceptadas en el procedimiento automatizado. Las Unidades Nacionales ETIAS decidirán sobre el 3% restante. En la mayoría de los casos, los solicitantes recibirán una respuesta a los pocos minutos de presentar la solicitud.

En casos excepcionales, el proceso de solicitud puede durar hasta 30 días si se pide al solicitante información adicional o se le convoca a una entrevista.

En caso de que el solicitante reciba una decisión negativa sobre su solicitud ETIAS, tiene derecho a presentar un recurso de apelación.

¿Por cuánto tiempo será válida la autorización ETIAS?

Una autorización ETIAS tendrá una validez de tres años para todo el territorio de los países europeos que requieran ETIAS, o hasta que expire la validez del documento de viaje que el solicitante haya utilizado – lo que ocurra primero.

¿Obtener la autorización ETIAS garantiza la entrada al país de destino?

Tener una autorización de viaje ETIAS válida no garantiza la entrada, ni sustituye los requisitos de entrada establecidos en cada país. Cuando un viajero llegue a la frontera, los oficiales fronterizos comprobarán que cumple las condiciones de entrada.

ETIAS NO es una VISA

El visado y el ETIAS son tipos de autorización diferentes, destinadas a diferentes categorías de viajeros. Si un viajero exento de visado no dispone de una autorización de viaje ETIAS válida, no podrá cruzar las fronteras exteriores de los países europeos que exigen ETIAS.

Disponer de una autorización de viaje ETIAS es un requisito adicional para una estancia de corta duración, no mayor a 90 días.

El ETIAS no da derecho a cursar estudios de larga duración ni a trabajar en estos países. Los nacionales de países exentos de visado que tengan previsto permanecer en un país europeo que requiera ETIAS durante un periodo más largo, necesitarán probablemente un visado de larga duración. Los viajeros que ya tengan un visado válido no necesitan una autorización de viaje ETIAS.

Cuidado con las estafas sobre ETIAS

En la actualidad hay en línea al menos 56 sitios web no oficiales de ETIAS que ofrecen información sobre las normas y requisitos relacionados con ETIAS. Mientras que algunos de estos sitios web están gestionados por auténticos intermediarios comerciales, otros pueden estar manejados por personas de dudosas intenciones. Los sitios web no oficiales pueden ser estafadores que tratarán de beneficiarse económicamente de los solicitantes del ETIAS y pueden hacer un uso indebido de los datos personales y de las tarjetas de crédito de los solicitantes. Los viajeros tendrán la posibilidad de denunciar los abusos a través del sitio web oficial del ETIAS.