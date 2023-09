Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez doman a Ferrari en GP de Italia

Excelsior

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió un triunfo histórico en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, logrando su décima victoria consecutiva en una temporada, un récord único para cualquier piloto; mientras que su compañero, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la segunda posición y Carlos Sainz (Ferrari) completó el podio en Monza.

La largada se retrasó en el Autódromo Internazionale di Monza, ya que el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) abandonó la prueba en la vuelta de formación, debido a problemas con el motor, pero 20 minutos después, la carrera dio inicio sin mayores contratiempos.

Carlos Sainz, que había sorprendido logrando la pole position el sábado, arrancó de muy buena manera, defendiendo su posición de los ataques de Max Verstappen y conservando el liderato por 15 giros, sin embargo, un pequeño error le abrió la puerta al bicampeón neerlandés para superarlo y adueñarse de la carrera.

Una vuelta después de que Verstappen adelantara a Sainz, el mexicano ‘Checo’ Pérez haría lo propio superando al británico George Russell (Mercedes), comenzando así su remontada desde la quinta posición de la parrilla, en busca de un nuevo podio sobre el mítico ‘templo de la velocidad’.

