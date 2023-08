¿Por qué todo el mundo quiere ser programador de videojuegos?

Universitat Oberta de Catalunya

Los expertos dan consejos para iniciarse en el sector

En 2025 la industria del videojuego dará empleo directo a más de 13.000 personas

Pasar de jugar a videojuegos como afición a convertir esa afición en vocación profesional es una tendencia al alza para gran parte de los jóvenes en el mundo. Los mercados emergentes en esta industria están experimentando un crecimiento, cada vez mayor, que para el caso de América Latina es del +4,3 % de acuerdo con el Informe del mercado global de juegos de Newzoo 2023.

Según los expertos, este contexto está sirviendo para impulsar profesiones especializadas que van desde la creación de contenidos hasta el desarrollo de juegos, unos perfiles profesionales que se han posicionado como opciones de gran atractivo para los jugadores más jóvenes: Según la III Radiografía del Gaming en España el 90,2 % de los gamers de la generación Z las considera salidas profesionales con futuro.

No son las únicas cifras que reflejan el boom que está viviendo el sector. Según Newzoo, la cantidad de jugadores en todo el mundo alcanzará los 3380 millones en 2023 y el mercado global de juegos generará ingresos de $187.700 millones hacia el 2026, con un crecimiento interanual de +2,6%. Asimismo, el Observatorio Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos (ADVA) indica que el tamaño de la industria calculado como proyección de recursos humanos contratados por perfil profesional (empleados y freelancers) a 2022 alcanzaba los U$S 72.341.040 con 1495 profesionales en actividad en este campo y en el país.

La última edición del Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego afirma que el gaming dio empleo directo a 8.833 profesionales en 2021 y a 9.893 en 2022. Y se estima un crecimiento agregado del 10,7 % para el periodo 2021-2025, de manera que para ese último año se prevé que el sector dará empleo directo a más de 13.000 personas. En opinión de Joan Arnedo, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), este momento dorado de la industria del videojuego se debe a que han pasado de ser un producto nicho o entendido como un juguete a ser un producto de consumo de masas. “Ahora ya son un producto de consumo para todos los públicos: desde el niño que juega a Roblox, el adolescente con Fortnite, o la abuela con el Candy Crush”, explica.

La novedad para el experto es que el sector empieza a conquistar otros campos del entretenimiento, a través de fenómenos virales como los streamers o los e-sports. O incluso películas o series como The Witcher, Arcane, Edgerunners o The Last of Us. “Aunque las películas sobre videojuegos siempre han existido, ahora encontramos productos de calidad para todos los públicos”, afirma. “A todo eso sumamos que grandes empresas entran en el mundo de los videojuegos (Amazon, Netflix, Apple), además de las últimas compras (o intentos de compra) de estudios importantes por parte de empresas como Microsoft o Sony, donde los videojuegos solo son una sección de su negocio principal”, añade.

También los estudios universitarios han influido en este auge. Como recuerda Joan Arnedo, en 2013 comenzaron los primeros grados relacionados con el desarrollo de videojuegos, y cuatro años después se graduaron las primeras promociones, “que empiezan a montar sus estudios. Si les sumas unos años más, que es donde nos encontramos, puede observarse que los estudios que han sobrevivido han evolucionado, han ganado premios, tienen prestigio internacional… Es la hora del crecimiento, de ir más allá del proyecto personal de unos estudiantes acabados de graduar”, afirma.

Perfiles más demandados

Para los expertos, este escenario ya tiene efectos directos, y es que ha aumentado la demanda de los perfiles profesionales implicados en el desarrollo de videojuegos, aunque lo hará aún más en el futuro. “A medida que más estudios se implanten aquí, se requerirán todo tipo de perfiles profesionales para cubrir la demanda. Los grandes estudios se nutren de profesionales que han adquirido experiencia en estudios más pequeños o son profesionales indie con un buen portafolio”, explica Xavier Pallicera, profesor colaborador de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC y fundador del estudio Cocodrolo Apps. “Es una rueda llena de excepciones, pero por regla general los profesionales adquieren experiencia en estudios pequeños o en proyectos indie, y de aquí es fácil saltar a estudios mayores, donde el trabajo está más especializado y tienes la oportunidad de enfocar tu carrera al ámbito que te gusta dentro de la industria”, añade.

En la actualidad, según el Libro Blanco los principales perfiles que pueden encontrarse en los estudios son programadores, encargados de crear la lógica del juego y el código para que se ejecute en el ordenador, con un 20 %; artistas, que diseñan los bocetos de trabajo y los elementos gráficos o sonoros del juego, con un 17 %; los diseñadores, que idean las mecánicas de juego desde el punto de vista conceptual, cómo va a ser la experiencia del jugador y los mapas de los niveles, cuya presencia es de un 8 %, y los animadores, encargados de generar los movimientos de los personajes de manera que estos sean realistas o se adecuen al estilo del juego, que representan un 7 %.

Sin embargo, también hay perfiles menos presentes, pero bastante perseguidos por las empresas, como el de experto en monetización o de economía de juego, que pueden tener una alta demanda precisamente porque escasean. “En el mundo de los videojuegos se hace una división clásica de perfiles entre programación y arte, tanto entre los formadores como entre los candidatos que quieren entrar a estudiar. Pero el perfil de experto en monetización no termina de encajar en esta dicotomía, y hay empresas que deben buscarlos en el extranjero, porque aquí no se encuentran”, señala Arnedo. Otro perfil que en opinión de Xavier Pallicera puede tener una alta demanda es el de analista de datos.

Consejos para iniciarse en el sector

Para los expertos, hay algunas estrategias imprescindibles para poder iniciarse como trabajador del sector. Estas son las principales: