AI27 evita asalto a escudería NASCAR Jimmy Morales

Staff/RG

AI27 cuenta con un índice de recuperación del 93%, en caso de siniestro.

El pasado 25 de mayo del presente año, a las 23:23 hrs., salió a ruta un convoy de la escudería Jimmy Morales, la cual forma parte de NASCAR México, y que estaba monitoreado por la tecnología de AI27.

El viaje inició en la alcaldía Venustiano Carranza con destino al EcoCentro Expositor de Querétaro. Más tarde, el grupo de vehículos fue sorprendido por la delincuencia. Sujetos pretendían detener a los operadores con piedras, lo que provocó daño en las unidades.

AI27 logró detener el robo gracias a la Inteligencia Artificial que acompaña a sus clientes en todo momento, siendo este el principal activo de la compañía; sus variantes y predicciones evitan que se lleven a cabo asaltos en las rutas de transportistas.

“Es para nosotros una gran satisfacción saber que los clientes están previniendo robos con nuestro sistema de Inteligencia Artificial, que cuenta con más 7 años de investigación y desarrollo para proteger la vida de los operadores y bienes de las empresas. Seguimos trabajando en favor de viajes en carretera más seguros, gracias a nuestros 25 años de experiencia en el sector”, señaló Christian Rauda, CEO de AI27.

El percance ocurrió pasando un puente vehicular del Circuito Exterior Mexiquense. El operador de la unidad, quien iba al inicio del convoy, resultó lesionado en el rostro debido a los vidrios del parabrisas roto por las pedradas y pudo advertir que eran atacados por asaltantes, pues este modus operandi es muy común.

“Nuestros operadores estaban renuentes ante la seguridad de AI27 por sentirse vigilados, sin embargo, esta acción permitió que se dieran cuenta que buscamos su seguridad. Hoy recomiendo ampliamente este servicio, pues de 18 viajes que hemos contratado, solo hubo un percance, que, además, se evitó. Incluso de voz en voz he compartido con colegas las ventajas de este sistema que en costo-beneficio es sumamente rentable”, apuntó Xristos Pappás Cervantes, Gerente de la escudería Jimmy Morales.

El botón de pánico es un recurso que usan ante emergencia, sin embargo, antes de que lo activaran, el algoritmo de predicción ya había detectado la zona y horario como “alto riesgo”, por lo que AI27 se encontraba alerta y, en menos de 10 minutos, el equipo de reacción arribó al lugar de los hechos. Eso evitó que se llevara a cabo el asalto, salvaguardando así la seguridad de los operadores y los automóviles que el convoy transportaba.

“Escuché una serie de golpes y creí que se había ponchado una llanta, pero un compañero me avisó de la situación y decidimos no detenernos, activamos el botón de pánico de la aplicación ‘Protector’ para alertar sobre lo que pasaba. A ellos les pegaron en sus unidades y a mí me rompieron el parabrisas”, apuntó Alan Jiménez, operador de la unidad en cuestión.

Al sitio también llegaron dos patrullas que los escoltaron hasta la salida de la localidad de Jorobas, mientras SofIA, gemelo de Inteligencia Artificial que asiste a los transportistas, siguió monitoreando a las unidades hasta su destino. La caravana arribó el 26 de mayo a las 06:34 hrs.

“Este es un buen ejemplo de cómo nuestra tecnología, en particular el gemelo de Inteligencia Artificial, SofIA, es el complemento perfecto para las compañías que requieren transportar sus productos de forma segura. Su asistencia y monitoreo, permitió que no se llevara a cabo el robo, además de que nuestro equipo tuvo la certeza hasta el final del viaje, que los operadores y la mercancía estaban seguros”, compartió Alejandro García, Director de Nuevos Productos en AI27

AI27 tiene un margen de recuperación del 93% en casos donde el siniestro se lleva a cabo, no obstante, evitar que se llegue a este punto es el principal objetivo de la compañía. Gracias a las actualizaciones de riesgo que se dan cada 5 minutos, en la mayoría de los casos se predicen los robos.

“La seguridad que brinda AI27 resulta única, pues el sistema de predicción nos preparó para salvaguardar a nuestros operadores, llevándolos seguros hacia su destino, lo cual resulta un punto de partida para la prevención de robos en México, explicó Pappás Cervantes. Ahora nuestros operadores se sienten más seguros y nos piden a SofIA de AI27 para manejar en las carreteras de México”, finalizó el Gerente de la escudería NASCAR Jimmy Morales.