AMLO pide al TEPJF aclararle cúal fue la violencia política contra Xóchitl Gálvez

María Huerta

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió al Tribunal Federal aclararle cuál fue la presunta falta de violencia política de género contra la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Incluso, aseguró que podría repetir los señalamientos, para que la gente juzgue si cometió una infracción.

“Nada más quiero que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría más adelante aclararle a la gente, se me hace un exceso, además, una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del Tribunal repetir para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de genero”.