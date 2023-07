El silencio cómplice

Ricardo Homs

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,

guardé silencio, porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a buscar a los judíos,

no pronuncié palabra, porque yo no era judío.

Cuando finalmente vinieron a buscarme a mi,

no había nadie más que pudiera protestar.”

Este texto atribuido al gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, pero que parece haber sido creado por Martin Niemöller, -pastor protestante de nacionalidad alemana -, se describe este fenómeno colectivo de la falta de solidaridad ante las injusticias, hasta que nos toca a nosotros.

La gravedad del acoso en contra de Xóchitl rebasa con mucho que se sienta o nó simpatía por ella. Lo grave ha sido el silencio de quienes debiesen defenderla, para frenar un modelo de acoso y agresión que terminará aplicándose contra todo el que estorbe a la campaña del candidato del presidente en la elección del 2024.

Este es un asunto de principios, mas que de simpatías, afinidades o conveniencias políticas.

Las cámaras y asociaciones empresariales fueron tibias, -y la mayoría de ellas calló-, frente al abuso de poder que representa la utilización de información fiscal para exhibirla públicamente, poniendo a ella y a su familia en riesgo, -incluso-, de ser extorsionados por delincuentes.

Además, se le intimida con demandas encabezadas por títeres del presidente y los partidos políticos de oposición actúan tibiamente.

Los demás candidatos del frente opositor no han mostrado solidaridad, quizá porque la ven como un adversario. Sin embargo, quien sea elegido candidato correrá los mismos riesgos.

¿Y el Poder Judicial qué hará frente a este abuso del poder?

Cada vez que se platica con venezolanos que huyeron de su país frente al desastre creado primero por Hugo Chávez, -que destrozó el sistema de justicia -, y después por Nicolás Maduro, describen este fenómeno social y político y ven grandes similitudes.

Cuando quien abusa del poder tiene éxito, tiende a repetir la fórmula.

LA TRAICIÓN

Que un diputado llamado Gonzalo Espina esté liderando dentro del PAN un movimiento de nombre La Ola Azul, -a favor de Claudia Sheinbaum-, es una traición que no debe ser tolerada por su partido.

Si cada uno de estos legisladores llegó a su cargo fue por el apoyo de los simpatizantes panistas a los que hoy están traicionando. Cada uno fue electo diputado para representarlos… por tanto, traicionar a quienes le dieron su voto es un fraude.

Que quieran utilizar las siglas del PAN paras promover a quien representa los valores opuestos al panismo, es doble traición.

Esa es la baja calidad moral de un importante sector de nuestros políticos, que se venden al mejor postor como este diputado y sus seguidores.

Si están en desacuerdo con los directivos de su partido, que renuncien al PAN y desde afuera den rienda suelta a su descontento.

No soy panista ni lo he sido, pero aún así, considero debe haber valores morales que respalden la honorabilidad.

¿A quién pertenece un cargo de elección popular?… ¿A quien lo disfruta, o a los electores que lo nombraron su representante?

Este es un tema que debe analizarse y reglamentarse, para que mientras dure el encargo electoral, se respete la decisión de los electores y se evite el chapulineo y las traiciones.

LIBROS DE TEXTO

Que los libros de texto gratuitos, -de larga tradición en nuestro país desde 1959 en que se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos-, se estén convirtiendo en un medio de adoctrinamiento y difusión de las ideologías de los funcionarios de este gobierno y además, se conviertan en un medio de promoción de la 4T, es un grave riesgo para las nuevas generaciones.

Ningún gobierno tiene derecho de manipular a nuestros niños.

Que además se esté adoctrinando a los maestros idealizando la guerrilla de la mitad del siglo pasado es incongruente, viniendo de quienes hoy representan al Estado Mexicano.

Si esa visión responde a las convicciones personales de los funcionarios, pues tienen derecho a mantener sus posiciones. Sin embargo, como funcionarios públicos deben mantener una posición institucional y neutral.

Muchos especialistas en educación están cuestionando la edición de los diez títulos seleccionados por la SEP para integrar la Biblioteca SEP-Centenaria, que pretende la actualización del magisterio.

Estos libros serán distribuidos entre los profesores de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Estos mentores recibirán adoctrinamiento con los trabajos publicados por Carlos Marx, Paulo Freire y Orlando Fals Borda, autores vinculados a las corrientes de izquierda

ALGO HUELE A PODRIDO EN OAXACA

Parafraseando a Shakespeare, quien en su gran obra Hamlet, -escrita en 1601-, utiliza la frase “algo huele a podrido en Dinamarca”, podemos utilizar “Algo huele a podrido en Oaxaca”, para describir un hecho reprobable realizado por el Congreso de ese estado.

La desaparición del Tribunal… realizada en una sesión “fast track” por el Congreso del Estado de Oaxaca, -para de inmediato crear otro organismo igual, donde ya aparecen otros magistrados, afines al gobernador Salomón Jara-, parece una prueba de laboratorio para medir el impacto de una canallada como ésta, en el ámbito nacional. De este modo, si no hubiese conflictos graves de rechazo, entonces repetir la fórmula en otros estados de la república y después en el ámbito federal.

Esta era una práctica común en el priísmo arcaico del siglo XX, en ese partido donde se formaron el presidente López Obrador y muchos de sus correligionarios morenistas.

Los temas conflictivos o peligrosos durante el priísmo prehistórico se probaban de modo exploratorio de forma discreta, -para conocer el impacto-, pero a bajo costo. Por ello lo realizado por el Congreso de Oaxaca parece ser un laboratorio de prueba, para medir la tolerancia de las instituciones mexicanas frente al rompimiento del estado de derecho.

Una buena señal es que la SCJN ya puso atención en este atentado en contra de nuestra democracia.

NICARAGUA

La tolerancia del gobierno mexicano frente a los abusos de Daniel Ortega en, nos dejan claro que hay afinidades entre ambos gobiernos.

El gobierno de Nicaragua ha estado congelando cuentas bancarias de la Iglesia Católica como el fondo de retiro que protege a los sacerdotes jubilados y les provee de medicinas y alimentación, además de otros activos económicos con los que opera escuelas y hospitales.

Esta dictadura está pretendiendo asfixiar a la Iglesia Católica de Nicaragua en represalia por su posición crítica frente a la represión social y la violencia en contra de sus opositores.

Nuestro gobierno finge no darse cuenta de estas acciones que vulneran las libertades básicas del pueblo nicaragüense y en cambio sigue muy de cerca la política de Perú. Evidentemente hay una doble moral.

¿A usted qué le parece?

