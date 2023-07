Mexicana desaparecida en Alemania: búsqueda de María Fernanda se extiende a otros países de Europa

INFOBAE

La estudiante de 24 años se encontraba en Berlín realizando estudios de maestría. Desde el 22 de julio se desconoce su paradero

A sus 24 años, María Fernanda Sánchez se trasladó de Querétaro a Alemania para iniciar sus estudios de posgrado en la ciudad de Berlín. Sin embargo, a los cuatro meses de haber arribado a las tierras germanas, fue reportada como desaparecida y hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que su búsqueda se ha extendido a otros países de Europa.

El sábado 22 de julio, Maffy -como es conocida por amigos y familiares- había acordado salir con unos amigos a un evento social, pero decidió quedarse en su departamento ubicado en la calle Büchnerweg, pues tenía que terminar unos proyectos académicos. Ese fue el última día que se supo de ella.

A la mañana siguiente, los padres de la estudiante trataron de comunicarse con su hija como lo hacían de manera habitual cada domingo. Pero al otro lado del teléfono nadie contestó. Las sospechas comenzaron, pues las personas cercanas a ella desconocían dónde se encontraba. Fue así como se dio aviso a las autoridades alemanas.

La situación llevó a Carolina y Javier -madre y padre de Maffy- a trasladarse a Berlín para estar presentes en las investigaciones realizadas por la desaparición de la joven estudiante, sin que hasta el momento tengan señales sobre su ubicación. Por ello, desconocen si se encuentra bien de salud.

“Una vez que la familia, madre y padre de María Fernanda, hacen el reporte de desaparición es cuando nosotros activamos el protocolo de protección consular”, dio a conocer el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, en entrevista con Infobae México.

A través de dicho protocolo se estableció contacto con los aeropuertos, hospitales, la policía y la universidad de ciencias aplicadas en la que Maffer cursa su maestría, la cual está enfocada en una rama de la Comunicación que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial. Pese a ello, no había señales sobre su situación actual.

Dos escenarios posibles y líneas de investigación

Cuando la policía de Berlín arribó al departamento de Maffer, encontraron su teléfono celular y su computadora. Debido a que no hallaron indicios de violencia en el inmueble, en un primer momento se pensó que pudo haber sido una desaparición voluntaria.

Sin embargo, se trataba de una ausencia atípica en María Fernanda, por lo que las autoridades analizaron otro posible escenario: que la joven mexicana no desapareció por decisión propia, lo cual implicaba una línea de investigación más robusta que requería la participación de más actores.

“Es una posibilidad una desaparición no voluntaria. La única razón por la cual se hace eso es porque este escenario justifica otro tipo de investigación, otro tipo de búsqueda, otra sección de la policía. Esta búsqueda es mucho más rigurosa y profunda”, explicó el embajador Quiroga sobre las acciones que iniciaron desde el martes 25 de julio.

El también ex subsecretario de Minería agregó que “se mantendrán todos los escenarios hasta que no aparezca María Fernanda”, de manera que su búsqueda se ha extendido a otros países de la Unión Europea, aunque no dio a conocer en qué región se ha informado sobre el caso.

“Lo más importante es la difusión de la imagen de María Fernanda como una persona que se busca. Hay una coordinación entre las policías dentro de la federación del país alemán y dentro de la Unión Europea (…) Hay que recordar que estamos a hora y media de Polonia por tierra. Estamos a menos de tres horas con la República Checa donde se puede cruzar sin pasar migración. Independiente de qué tan probable sea que haya sido algo así, es un escenario que tenemos cubierto”, señaló el embajador.

Gobierno de Querétaro ofrece apoyo

María Fernanda estudió la carrera de Comunicación en el Tecnológico de Monterrey y habitaba en el estado de Querétaro, por lo que el gobierno de dicha entidad -encabezado por Mauricio Kuri- se contactó con la familia de la joven mexicana y con la Embajada de México en Alemania para brindar asistencia en caso de ser necesario.

“Estamos en contacto con el gobernador Kuri que ha presidido todo el apoyo, con la subsecretaria de Derechos Humanos, María Elena Guadarrama. Hasta el momento la familia no ha pedido o aceptado ayuda material, que es ayuda logística, para transporte, traducción, incluso emocional”, agregó el embajador.

A los cinco días de su desaparición, las autoridades alemanas no tienen indicios que ayuden a tener una línea de investigación sólida sobre el caso. Debido a ello, Francisco Quiroja insistió en que su rol consiste en “mantener el sentido de urgencia” sin descartar los escenarios que se puedan presentar.

En tanto, la comunidad latina en Berlín, en compañía con diversos colectivos de búsqueda, han brindado ayuda de manera voluntaria para localizar a Maffy, conocida por ser una amante de la música y el yoga.