Leagues Cup: Estos son los equipos clasificados a Dieciseisavos de Final

RÉCORD

La Leagues Cup arrancó este martes su segunda jornada en la Fase de Grupos y, con los resultados que se han estado dando en las últimas horas, ya hay equipos que tienen su panorama más claro de cara a la segunda ronda de este importante torneo.

Con la victoria del Inter Miami sobre el Atlanta United, el equipo de Lionel Messi se aseguró ser el primer clasificado a los Dieciseisavos de Final, ronda en donde ya esperan equipos como Pachuca y el LAFC, quienes al haber sido campeones de sus respectivas ligas fueron instalados en esta Fase.

Pero ¿Qué pasa con los otros equipos? El panorama en el Grupo A, después de un partido, pone al Portland Timbers como líder del sector, esto luego de haber derrotado 2-0 al San José Earthquakes, Tigres se estrenará en este sector el próximo miércoles cuando, justamente, enfrente al mandamás en su grupo.

Portland Timbers 3 puntos Tigres 0 puntos San José Earthquakes 0 puntos

En el sector B el Real Salt Lake derrotó por goleada al Seattle Sounders, quien es colero en este grupo, Rayados de Monterrey también hará su debut justamente ante el equipo que terminó venciendo al Campeón de la Concacaf Liga de Campeones 2022.

Real Salt Lake 3 Puntos Monterrey 0 puntos Seattle Sounders 0 puntos

León debutó con empate y tuvieron que irse hasta los penales para poder vencer al Vancouver Whitecaps, los dirigidos por Nicolás Larcamón sumaron dos unidades y si obtienen una victoria frente al LA Galaxy estarían amarrando su clasificación.

León 2 puntos Whitecaps 1 punto LA Galaxy 0 puntos

Otro caso donde el equipo de la Liga MX no ha debutado es en el sector D, ahí las Águilas del América miran hacia el Columbus Crew y su liderato momentáneo, esto después de vencer por la mínima al St. Louis SC, el cuadro azulcrema hará su debut justamente ante el San Luis.

Columbus Crew 3 puntos América 0 puntos St. Louis SC 0 puntos

Puebla cayó en su debut y necesita un milagro para poder avanzar de ronda, empezando con que el Minnesota, equipo que goleó a la Franja, no triunfe sobre el Chicago Fire, entonces los poblanos tendrá la necesidad de vencer en el Soldier Fied para poder avanzar a los dieciseisavos.

Minnesota United 3 puntos Chicago Fire 0 puntos Puebla 0 puntos

Chivas tampoco ha debutado en este torneo, los dirigidos por Veljko Paunovic se verán las caras, primero, ante el líder del sector: el Cincinnati, después tendrán que enfrentar al Sporting Kansas City, donde no contarán con Alan Pulido.

Nashville SC 3 puntos Toluca 0 puntos Colorado 0 puntos

Luego de concluir el segundo encuentro en el Grupo H, donde Mazatlán y Juárez terminaron en los penales, el conjunto cañonero también ya está clasificado a la siguiente ronda, luego de sumar dos unidades y llegar a cinco, el equipo de la frontera solo necesita ganar como sea ante el Austin FC para acompañar a los mazatlecos en los dieciseisavos de Final.

Mazatlán 5 puntos Juárez 1 punto Austin FC 0 puntos

En el grupo I Houston Dynamo se coloca como líder luego de vencer a Santos Laguna en penales, el conjunto lagunero solo consiguió una unidad, los de Héctor Herrera también aseguraron su lugar en la siguiente fase donde, los de la comarca, tendrán que vencer al Orlando City para avanzar.

Houston Dynamo 3 puntos Orlando City 2 puntos Santos Laguna 1 punto

En el grupo J el Inter Miami es líder con seis unidades, Cruz Azul y Atlanta United se mantienen en cero, La Máquina necesita ganarle al Atlanta para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup

Inter Miami 6 puntos Cruz Azul 0 puntos Atlanta United 0 puntos

Este martes Dallas goleó a Necaxa y también ya se clasificó, los Rayos necesitan ganar a como de lugar frente al Charlotte FC, donde se definirá el grupo K.

Dallas 4 puntos Charlotte 2 puntos Necaxa 0 puntos

El Grupo L de la Leagues Cup verá en acción a los Gallos Blancos de Querétaro, primero ante Philadelphia y después ante Tijuana, en la espera de que ambos clubes de Liga MX consigan avanzar.

Philadelphia Union 3 puntos Querétaro 0 puntos Xolos de Tijuana 0 puntos

Pumas, que se enfrentará al DC United, remontó una desventaja de dos goles ante el Montreal, desafortunadamente solo se llevaron un punto tras caer en la tanda de penales.

Montreal 2 puntos Pumas 1 punto DC United 0 puntos

En el sector N, Atlas venció al New York City y espera colocarse como líder en solitario venciendo al Toronto FC de Lorenzo Insigne.

Atlas 3 puntos DC United 0 puntos New York City 0 puntos

En el último grupo de la Leagues Cup Atlético San Luis no ha debutado, el New York Red Bull venció el New England Revolution en penales y San Luis depende de sí mismo para avanzar.

New York Red Bull 2 puntos New England Revolution 1 punto Atlético San Luis 0 puntos