Calendario Leagues Cup 2023: Conoce aquí todos los horarios y partidos

La Leagues Cup 2023 está por iniciar teniendo a Lionel Messi como el principal ingrediente de este torneo. La llegada del argentino ha causado gran revuelo y elevó las expectativas sobre todo de cara a su debut con el Inter Miami el cual será el mismo día en el que el certamen inicie cuando enfrenten a Cruz Azul.

Un total de 77 partidos se disputarán en la Leagues Cup la cual se celebrará del 21 de julio al 19 de agosto con todos los equipos incluidos de la MLS y Liga MX. La primera etapa de la campaña será con la fase de grupos en el que solamente Pachuca y LAFC no la van a disputar ya que avanzaron directo a los dieciseisavos de final al ser los equipos con más puntos en el Apertura y Clausura 2022.

A continuación te presentamos el calendario completo de la Leagues Cup 2023 que se jugará en Estados Unidos, dejando un parón de un mes a la Liga MX.

El calendario de la fase de grupos de la Leagues Cup, fechas y horarios en México

Viernes 21 de julio

Orlando City vs Houston Dynamo | 18:00 hrs.

Cruz Azul vs Inter Miami | 18:00 hrs.

Austin vs Mazatlán | 18:30 hrs.

FC Dallas vs Charlotte | 19:00 hrs.

León vs Vancouver | 20:30 hrs.

Sábado 22 de julio

Montreal vs Pumas | 17:30 hrs.

New York Red Bull vs New England Revolution | 17:30 hrs.

Philadelphia Union vs Tijuana | 18:00 hrs.

Real Salt Lake vs Seattle Sounders | 19:30 hrs.

Portland Timbers vs San José Earthquakes | 20:00 hrs.

Domingo 23 de julio

New York City vs Atlas | 17:00 hrs.

Cincinnati vs Sporting Kansas City | 17:30 hrs.

Columbus Crew vs St. Louis | 17:30 hrs.

Nashville vs Colorado | 18:30 hrs.

Puebla vs Minnesota | 19:00 hrs.

Martes 25 de julio

Inter Miami vs Atlanta United | 17:30 hrs.

Santos vs Houston Dynamo | 18:30 hrs.

Dallas vs Necaxa | 19:30 hrs.

Mazatlán vs FC Juárez | 19:30 hrs.

LA Galaxy vs León | 20:30 hrs.

Miércoles 26 de julio

Atlético de San Luis vs New England Revolution | 17:30 hrs.

Montreal vs D.C. United | 17:30 hrs.

New York City vs Toronto | 17:30 hrs.

Philadelphia Union vs Querétaro | 17:30 hrs.

Monterrey vs Real Salt Lake | 19:30 hrs.

Tigres vs Portland Timbers | 21:00 hrs.

Jueves 27 de julio

Chivas vs Cincinnati | 18:00 hrs.

Minnesota United vs Chicago Fire | 18:30 hrs.

Nashville vs Toluca | 18:30 hrs.

América vs St. Louis | 20:00 hrs.

Sábado 29 de julio

Cruz Azul vs Atlanta United | 17:00 hrs.

Necaxa vs Charlotte | 17:30 hrs.

Santos vs Orlando City | 17:30 hrs.

Austin FC vs FC Juárez | 18:30 hrs.

Pumas vs D.C. United | 18:30 hrs.

LA Galaxy vs Vancouver | 20:30 hrs.

Domingo 30 de julio

Atlas vs Toronto | 17:30 hrs.

Tijuana vs Querétaro | 17:30 hrs.

New York Red Bull vs Atlético de San Luis | 17:30 hrs.

Monterrey vs Seattle | 19:00 hrs.

Tigres vs San José Earthquakes | 21:00 hrs.

Lunes 31 de julio

América vs Columbus Crew | 18:00 hrs.

Puebla vs Chicago Fire | 18:30 hrs.

Toluca vs Colorado | 19:30 hrs.

Chivas vs Sporting Kansas City | 20:00 hrs.

Las etapas de la Leagues Cup

Fase de grupos: 21-31 de julio

Dieciseisavos de final: 2-4 de agosto

Octavos de final: 6-8 de agosto}

Cuartos de final: 11 y 12 de agosto

Semifinales: 15 de agosto

Final: 19 de agosto

Los Grupos de la Leagues Cup

Oeste 1: Portland Timbers, San José Earthquakes, Tigres

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders

Oeste 3: LA Galaxy, León, Vancouver

Centro 1: América, Columbus, ST. Louis

Centro 2: Chicago, Minnesota, Puebla

Centro 3: Cincinnati, Chivas, Kansas City

Centro 4: Colorado, Nashville, Toluca

Sur 1: Austin, FC Juárez, Mazatlán

Sur 2: Houston, Orlando City, Santos

Sur 3: Atalanta, Cruz Azul, Inter Miami

Sur 4: Charlotte, Dallas, Necaxa

Este 1: Tijuana, Philaldelphia Union, Querétaro

Este 2: Montreal, D.C. United, Pumas

Este 3: Atlas, New York City, Toronto