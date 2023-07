ONU y EU lamentan cancelación de acuerdo de granos de Rusia; “es un acto de crueldad”

MILENIO

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la decisión rusa de abandonar los acuerdos del mar Negro, que permitían la exportación de cereales ucranianos, y aseguró que “será un golpe para los necesitados en todas partes”.

Guterres, en declaraciones a los periodistas, recordó que en los últimos días escribió al presidente ruso, Vladimir Putin, con propuestas para mantener viva esta iniciativa y se mostró “profundamente decepcionado” de que las ignorara.

“En última instancia, la participación en estos acuerdos es una elección, pero las personas que lo pasan mal en todas partes y los países en desarrollo no tienen elección. Cientos de millones de personas se enfrentan al hambre y los consumidores se enfrentan a una crisis global del coste de la vida. Ellos pagarán el precio”, insistió.

En ese sentido, destacó que hoy mismo ya se produjo una subida de los precios del trigo, después de que los acuerdos del mar Negro ayudaran durante meses a estabilizar los mercados al facilitar la salida de más de 32 millones de toneladas de productos alimentarios desde puertos ucranianos.

El jefe de Naciones Unidas aseguró que, pese a la decisión del Kremlin, la organización va a continuar con sus esfuerzos para “facilitar el acceso sin impedimentos a los mercados globales para productos y fertilizantes tanto de Ucrania como de la Federación Rusa”.

“Nuestro objetivo debe seguir siendo mejorar la seguridad alimentaria global y la estabilidad de los precios”, explicó Guterres, que recalcó que se van a seguir buscando soluciones.

I deeply regret Russia’s decision to terminate the implementation of the Black Sea Initiative, which has been a lifeline for global food security in a troubled world.

Hundreds of millions facing hunger & consumers confronting a global cost-of-living crisis will pay the price.

— António Guterres (@antonioguterres) July 17, 2023