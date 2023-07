Denuncian ‘gran’ derrame petrolero antes de la explosión en plataforma Nohoch de Pemex

FORBES MÉXICO

Imágenes satelitales procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini registraron un derrame de crudo de otra de las plataformas de la zona.

Varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG) denunciaron que días previos a la explosión en la plataforma Nohoch-Alfa de Pemex en la Sonda de Campeche (7 de julio), se registró un derrame de crudo de otra de las plataformas de la zona.

Imágenes satelitales procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini demuestran el registro de un derrame de crudo en la plataforma Balam, las cuales permiten deducir que el derrame inició alrededor del pasado 4 julio.

En seguimiento, al 12 de julio este derrame se extendía aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, lo cual equivale a más del doble del área que ocupa la ciudad de Guadalajara, hecho que consideran preocupante, pues las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo.

“La completa opacidad con la que se ha manejado este derrame resulta preocupante frente a la posibilidad de que sea una muestra de otros incidentes similares que pasan sin ser cuantificados y sin registro de atención”, apuntaron las ONG.

En conferencia de prensa, Guillermo Tamburini explicó que si un 10% de las áreas reportadas en este informe tiene una capa de petróleo de 0.1 mm de espesor, los derrames alcanzan los 7,000 metros cuadrados (m3), lo que equivale a 2 piscinas olímpicas o a 175 camiones cisterna.

“En base a esta suposición, el conjunto de todas estas emisiones en las dos últimas décadas podría superar los 10 mil m3, (quizás el doble) implicando un gran desastre ecológico sobre el que no se han hecho las debidas consideraciones (el contenido de 375 camiones cisterna vertido al mar indiscriminadamente)”, indicó el informe de Tamburini.

Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, comentó que los aceites contaminan “brutalmente” el agua, hay algunas estimaciones que dicen que una gota de crudo es capaz de contaminar hasta 25 litros de agua.

“Entonces pensemos en esta superficie de tantos kilómetros cuadrados de derrame lo que es capaz de contaminar no en en materia de agua YY lo que es capaz de contaminar en los ecosistemas marinos”, sentenció.

Ramírez también resaltó el hecho de que hay un enfoque muy grande en poder recuperar la producción de hidrocarburos en México, por lo que se está haciendo una inversión muy fuerte en Pemex, pero esto ha significado el aumento en los derrames y en los accidentes, pero contrario a esto no se visto un aumento en la producción.

En los últimos dos años, se ha registrado un aumento de 152% en la frecuencia de “accidentes” de Pemex y la gravedad de los siniestros ha crecido en un 126%.

Las ONG que se aliaron para este informe fueron: Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica, Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C., Centro de Investigación y Capacitación Rural, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Comité Ecológico Integral, Conexiones Climáticas, CORASON defensa del territorio Huasteca Totonacapan, #EsGasFósil, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

También, GDL en Bici Movilidad Sustentable A.C., Greenpeace México A.C., Iniciativa Climática de México (ICM), Leave it in the Ground Initiative, Nuestro Futuro A.C., Observatorio de Sismicidad Inducida, Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, Observatorio Petrolero Sur de Argentina, Organización Familia Pasta de Conchos, Padres por el Futuro Monterrey, Planeteando, Programa de Movilidad Urbana Sustentable COINCIDE/ITESO.