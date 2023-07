Acusan a policías de Tecali de matar a un joven

Sadit González

Un grupo de vecinos del municipio de Tecali de Herrera se manifiesta fuera de la presidencia municipal, luego de que elementos de la policía mataran durante la madrugada a un vecino de la zona tras una presunta persecución, además de que otro se encuentra detenido.

Desde las 09:00 familiares y vecinos se presentaron fuera de la presidencia municipal, con el objetivo de pedir justicia ante la muerte del hombre, además, señalan una serie de arbitrariedades del edil Miguel Amador.

Los ánimos están calientes en estos momentos, inclusive los pobladores han dañado una patrulla de la policía municipal.

Ebrios sujetos atacan a balazos a policías de Tecali; el saldo, un civil muerto y otro detenido

Dos sujetos en presunto estado de ebriedad atacaron a balazos a policías municipales de Tecali de Herrera, que resguardaban el Banco del Bienestar en el centro de Tecali.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada de este domingo, cuando tres elementos de la policía municipal resguardaban la sucursal bancaria del gobierno federal en la avenida Rafael Cortés número 304, de la colonia Centro, en Tecali de Herrera.

En este momento dos hombres jóvenes, en una camioneta de la marca Nissan, NP-300 de color blanco, con placas de Puebla, pasaron frente al Banco del Bienestar yabrieron fuego contra los uniformados.

Diego Alejandro C. G. de 21 años de edad, quien iba como copiloto y Omar C. C., de 24 años, qu3 conducía la camioneta.

Los policías repelieron la agresión y comenzó la persecución hasta la carretera estatal de Tecali de Herrera a la Concepción Cuautla.

En el intercambio de disparos cayó Diego Alejandro, vecino de la comunidad de Tecorral, en Tecali de Herrera.

Mientras que Omar, quien habita en la 4 Norte, en Tecali de Herrera, fue detenido.

Los policías también quedaron a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El detenido, así como la camioneta en que iban agresores y los tres policías (Aurelio D.G., Yuliana M. G., y David M. C.) y la patrulla M-397 fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Flagrancias en el C-5 de Puebla, para que dicha autoridad deslinde responsabilidades.

La mañana de hoy lunes pobladores se manifestan frente a la presidencia para pedir la destitución del comandante sin saber cómo fueron los hechos realmente.