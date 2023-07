Más de 110 mil norteamericanos murieron por drogas sintéticas en 2022: Blinken

J. Blinken estuvo en la reunión ministerial virtual para la inauguración de la Coalición Global para abordar las amenaza de las drogas sintéticas

Alejandra Xilotl

En nombre del presidente Biden, el Secretario Blinken ( secretario de estado de EE.UU) dió la bienvenida a altos funcionarios de gubernamentales procedentes de más 80 países , así como a líderes de más de una docena de organizaciones regionales e internacionales por sumarse a nosotros.

J. Blinken “refirió que en Estados Unidos esto nos afecta intensamente. Las drogas sintéticas son el principal factor causante de muerte de los estadounidenses entre 28 y 49 años de edad.

Y vale la pena hacer una pausa ante este dato: el principal factor causante de muerte entre los estadounidenses de 18 y 49 años, son las drogas sintéticas, en especial el fentanilo .

El año pasado fallecieron casi 110.000 estadounidenses a causa de una sobredosis de drogas. Dos tercios de esas muertes involucraron opioides sintéticos.

Para los individuos, las familias, las comunidades afectadas, el dolor provocado por estas muertes y por los millones que padecen a causa del consumo de sustancias es incalculable.

También estás causando un enorme costo económico, casi 1,5 billones de dólares en Estados Unidos tan sólo en 2020, según un informe de nuestro Congreso, nuestro sistema de salud pública y nuestro sistema de justicia penal están cargando con todos los costos”.

El presidente Biden ha dado alta prioridad a que enfrentemos dos de los factores determinante de esta epidemia en m Estados Unidos: la adicción sin tratamiento y el tráfico de drogas ilícitas.

En el 2022 nuestra administración publico la Estrategia Nacional de Control de Drogas con la que por primera vez Estados Unidos adoptó iniciativas para la reducción de los daños que enfrentan las personas donde se encuentran para hacer que reciban cuidado y servicios médicos.

Estados Unidos está muy lejos de ser el único en enfrentar este desafío.

De acuerdo a información de las Naciones Unidas más de 34 millones de personas de todo el mundo consumen anualmente metanfetaminas o algún otro estimulantemente sintético. Además, de todas las regiones están experimentando un alarmante aumento de otras drogas sintéticas. En África es tramadol, Oriente Medio las pastillas de captagón falsificado, en Asia la quetamina.

El secretario de estado Blinken indicó que una de las principales razones de esta reunión es porque Estados Unidos es la primera muestra de que algo anda mal en lo que se refiere al tema del fentanilo, una droga sintética excepcionalmente adictiva y mortífera. Al haber saturado el mercado estadounidense, las empresas crimínales transnacionales se están dirigiendo a otros lugares para ampliar sus ganancias. Si no actuamos conjuntamente con grave urgencia, más comunidades en todo el mundo cargarán con los costos catastróficos que ya están afectando a muchas ciudades estadounidenses, a muchas poblaciones estadounidenses.

La gran mayoría de drogas sintéticas se fabrican con químicos que se utilizan legalmente en productos farmacéuticos, cosméticos y artículos domésticos. Los traficantes promocionan las drogas sintéticas en kas redes sociales y utilizan aplicaciones en línea para comunicarse con posibles compradores y ósea recolectar pagos.

En abril pasado en la primera Cumbre de Ciudades de las Américas, congregamos a más de 250 alcaldes de todo el hemisferio, junto con gobernadores, funcionarios tribales e indígenas, líderes de la sociedad civil y del sector privado y se enfocó en los esfuerzos locales para combatir la epidemia del fentanilo. El laboratorio dé delitos de Denver compartió la manera en cómo se rastrea el surgimiento de drogas sintéticas nuevas, así como las sobredosis. Los alcaldes de Canadá, Ecuador México hablaron sobre sus estrategias para frenar el aumento en el consumo de drogas sintéticas. Este es precisamente el tipo de cooperación que impulsaremos a través de coalición global, a a vez que defenderemos otras prácticas óptimas voluntarias, como u mejor intercambio de información entré gobiernos y el sector privado, un mejor etiquetado y los protocolos conocidos como “CONOZCA A SU CLIENTE “ que ayudan a evitar situaciones o desvío de precursores para su uso ilícito.

En esta reunión ministerial, se convocarán tres paneles de expertos. Los debates de los paneles ayudarán a definir las metas de los distintos grupos de trabajo. En septiembre se tiene planificado auspiciar una reunión de manera presencial de esta coalición al margen de la Semana de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los grupos de tareas informarán de sus progresos para ayudarnos a elaborar un plan a seguir.

No se me ocurre pensar en otra cosa más importante y urgente para nosotros, y no puedo agradecerles lo suficiente su participación en esta sesión, que sean parte de ja coalición y el trabajo que haremos en conjunto. Gracias. Así finalizó el secretario de estado Anthony J.Blinken, ante la problemática que aqueja y preocupa de manera global.