GIFF XXVI reúne lo mejor del cine mundial

El Festival Internacional de Cine Guanajuato festeja su vigesimosexta edición del 20 al 31 de julio en León, San Miguel de Allende e Irapuato. GIFF powered by AI: se llevará a cabo un foro especializado en inteligencia artificial con expertos de todo el mundo. Luis Estrada, Joan Baez, Arcelia Ramírez y Tita Lombardo recibirán un cálido homenaje nacional en reconocimiento a sus carreras.

GIFF se complace en anunciar una amplia gama del mejor cine internacional y mexicano con una selección oficial de 201 películas provenientes de 49 países.

Ciudad de México a miércoles 5 de julio del 2022.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato llevará a cabo su vigesimosexta edición con la riqueza fílmica y gran ambiente que caracteriza a este importante evento. GIFF se celebrará en León del 20 al 23 de julio, San Miguel de Allende del 24 al 27 e Irapuato del 28 al 31.

EN GIFF LO VERÁS PRIMERO

Contamos con 37 estrenos mundiales, 32 estrenos americanos, 21 estrenos latinoamericanos, y 53 estrenos mexicanos de una convocatoria que reunió 4065 películas provenientes de 141 países.

La cinta inaugural en León será Joan Baez: I am a Noise —homenaje biográfico a la emblemática cantante folk por parte de las directoras Karen O’Connor, Miri Navasky y Maeve O’Boyle. En esta ciudad también se presentará como muestra especial Perdidos en la noche —la cinta más reciente de Amat Escalante recién desempacada de Cannes, hecha con talento guanajuatense y filmada en la entidad. Por primera vez se llevará a cabo una instancia de Cinema Picnic en el estadio de beisbol Domingo Santana, casa de los Bravos de León. Los asistentes tendrán oportunidad de ver la cinta Transformers: Rise of the Beasts desde los jardines de «La Fortaleza».

Durante la Inauguración en San Miguel de Allende se proyectará la película Smoke Sauna Sisterhood, de Anna Hints, que aborda la tradición estonia de los baños de vapor, donde se forman relaciones estrechas de sororidad. La película inaugural en Irapuato será Martínez, de Lorena Padilla. En ella un contador solitario que realmente aprecia su monotonía cotidiana, es presionado por su jerarquía para que se jubile y la muerte de su vecina lo hace comprender que todavía le queda vida por delante.

Entre las cintas internacionales en competencia, GIFF cuenta con una enorme diversidad. Proyectaremos la ópera prima de la ganadora en Sundance Sofia Alaoui Animalia, un relato que une la ciencia ficción con las inquietudes sociales, así como la ganadora en Locarno Safe Place, de Juraj Lerotić, que cuenta en primera persona una historia de desintegración familiar. En la misma sección se presenta el relato pandémico A Strange Path del brasileño Guto Parente, que regresa al certamen GIFF con este filme multipremiado durante su estreno mundial en la reciente edición de Tribeca. El belga Bas Devos, también regresa a Guanajuato este año con Here (ganadora de la sección Encounters en la Berlinale) después de haber ganado en 2018 con la cinta Ghost Tropic.

Contamos también con las muestras especiales que han caracterizado al Festival: la sección infantil Niños en Acción, la muestra erótica Locura de Medianoche y el programa Música+Cine. La esperada sección de horror Cine Entre Muertos se llevará a cabo en los panteones de León, San Miguel de Allende y por primera vez en Irapuato. Se contará con el preestreno de la esperada Talk to Me de Daniel y Michael Philippou, The Unheard del director de Beach House Jeffrey A. Brown, Rabia del director mexicano Jorge Michel Grau y la antología de terror Satanic Hispanics. Además habrá una selección de cortometrajes terroríficos y una muestra celebratoria del 75º aniversario de Alameda Films que incluye las cintas Los diablos del terror y La maldición de la llorona.

En nuestras tres sedes contaremos con la exposición El Taller del Chucho a través del tiempo. En ella se podrán admirar personajes utilizados a lo largo de la historia por el insigne taller de animación mexicano —recientemente galardonado a nivel internacional por su colaboración en Pinocho, de Guillermo Del Toro. También habrá una sala de virtual production interactiva donde los visitantes y creadores podrán sumergirse en las emocionantes posibilidades que ofrece esta tecnología revolucionaria.

HOMENAJES

En esta edición del GIFF nos sentimos orgullosos de homenajear a uno de los directores más importantes del cine mexicano. Se trata del incansable Luis Estrada, ganador del premio Ariel y cronista corrosivo de las realidades de nuestro país. Defensor a ultranza de la libertad de expresión, su cine no otorga concesiones a la corrección política y su filo alcanza regiones inhóspitas para la mayoría.

GIFF rendirá un homenaje nacional al autor junto con varios de sus más cercanos colaboradores. En esta ceremonia Luis Estrada recibirá la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, un galardón con 62 años de historia que rinde homenaje a las personas que han contribuido a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo con su trayectoria. Además, Luis Estrada otorgará una conferencia magistral en la ciudad de León.

Joan Baez, una de las voces fundamentales del folk y la canción de protesta en el siglo XX, está invitada Guanajuato para recibir el aplauso de su público en el estreno latinoamericano del documental Joan Baez: I am a Noise.

GIFF en conjunto con la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión otorgará un homenaje a la primera actriz mexicana y ganadora del Ariel Arcelia Ramírez. Algunos de los títulos de su amplísima carrera cinematográfica incluyen La mujer de Benjamín, Perfume de violetas, Cilantro y perejil, Así es la vida, El viaje de Teo, En un claroscuro de la luna y Verónica.

Asimismo, se ofrecerá un reconocimiento más que merecido a la brillante trayectoria de Tita Lombardo, productora de cintas esenciales para la filmografía nacional. Con más de 20 créditos en su haber, es un honor para este festival celebrar a la propiciadora de cintas como Profundo carmesí, Un dulce olor a muerte, Amores perros, Nuevo orden, Babel, On the Road o Once Upon a Time in Mexico.

Tita Lombardo y Arcelia Ramírez ofrecerán una conferencia magistral conjunta el 28 de julio en el Teatro de la Ciudad de Irapuato. En la selección fílmica que acompaña el encuentro de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión podremos disfrutar de la cinta Elfriede Jelinek – Language Unleashed. También se proyectará Las abogadas, de Victoria Bruce y una selección de cortometrajes.

SUIZA, PAÍS INVITADO DE HONOR

GIFF tiene el privilegio de poner bajo los reflectores al cine suizo en esta vigesimosexta edición. Esta nación centroeuropea se ha caracterizado no sólo por su peculiar composición política y lingüística, sino también por la defensa férrea de su neutralidad, lo cual le ha permitido ser un refugio para el arte y la cultura, que han florecido ahí de manera especial.

Este año contaremos con renombradas películas helvéticas como Thunder, la mística ópera prima de Carmen Jaquier, así como la pesadilla swissplotaition Mad Heidi de Johannes Hartmann y Sandro Klopfstein, la tragedia política The Land Within de Fisnik Maxville, y el drama anarquista de época Unrest de Cyril Schäublin. Además tenemos invitados especiales como los excepcionales directores Fisnik Maxville y Remo Scherrer, la importante productora Maja Zimmermann y el gran músico Nicolas Rabaeus. Las instituciones fílmicas de nuestras dos naciones participarán también en varios encuentros para promover el acercamiento y la coproducción.

FORO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SinergIA

Siguiendo su tradición innovadora y de atención a las tecnologías de vanguardia, GIFF ofrece en su vigesimosexta edición un evento que marcará pauta a nivel nacional e internacional sobre la discusión de los efectos y amenazas que implica la presente revolución en inteligencia artificial. Este enfoque disruptivo en la tecnología que caracteriza al GIFF se ha visto de manifiesto en el uso permanente de la inteligencia artificial para la ejecución de todos los productos del Festival.

El foro SinergI.A. es un encuentro de alto nivel con plenarias, mesas de trabajo y talleres. Participarán líderes de organizaciones como Forbes, Meta, Netflix,, Mother, Clumti, Penguin, Beyond Institute, UNESCO, Meta Cube, Rivet Ventures, el Banco Interamericano de Desarrollo, Ideas Guanajuato, CANACINE, Pit Policy, Canal 44, Canal 4, IMCINE, entre otros. También contaremos con expertos mundiales en inteligencia artificial y legisladores.

En este foro se explorarán las diferentes perspectivas del reto que plantea la revolución de la inteligencia artificial en el ámbito creativo y su relación con la sociedad de consumo, la economía y el futuro laboral. Con una mirada vanguardista que busca alcanzar y entender lo que esto significa para nuestro planeta, en este foro propiciado por GIFF se generarán previsiones, estrategias y propuestas de valor encaminadas a tomar decisiones informadas con una clara visión ética y humanista. Este foro de inteligencia artificial tendrá lugar los días 21 y 22 de julio en León, Guanajuato.

FORMACIÓN GIFF PRESENTA: EL RALLY UNIVERSITARIO Y EL CONCURSO IDENTIDAD Y PERTENENCIA

La formación de nuevos talentos es un orgullo esencial de este Festival. Durante 6 meses 120 jóvenes universitarios han recibido capacitación intensiva en cinematografía por parte de expertos de la industria.

En el Rally Universitario, la primera ventana al cine para los cineastas noveles de México, se producirán seis cortometrajes en 48 horas realizados por sendos equipos de estudiantes provenientes de seis estados. Los proyectos elegidos este año son: Cenizas de la Universidad Autónoma de Durango, Despierta de la Universidad Iberoamericana León, El despertar de la Universidad Autónoma del Estado de México, Langostas a domicilio de la Universidad Nueva Galicia, Lirio blanco de la Benemérita Universidad Autónoma de

Aguascalientes y Pariendo chayotes del Colegio Nacional de Cine. El banderazo y la proyección de los cortometrajes participantes se realizará en León y la premiación tendrá lugar en Irapuato.

En el Concurso de Documental Identidad y Pertenencia participan seis equipos de universitarios guanajuatenses que se dedicaron durante un semestre a la filmación de un cortometraje documental. En sus películas podremos acceder a historias locales que fortalecen las raíces de nuestra cultura y le dan proyección internacional. En este certamen participarán los siguientes documentales: Bolero de la EPCA, Caminos de Guanajuato de la Universidad De la Salle Bajío, Hasta el último kilómetro de la Universidad de Guanajuato, Nuestros sabores de la Universidad de Guanajuato, Ojos inocentes de la Universidad de Guanajuato y Por encima del agua de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE). El Festival inaugura su paso en León con nuestros jóvenes, nuestras historias, el jueves 20 de julio a las 11 de la mañana.

INDUSTRIA

Nuestra sección de Industria incluirá más de 20 proyectos y 30 asesores expertos, donde se concretarán más de 300 sesiones de incubadora en las que los cineastas podrán desarrollar sus proyectos. Contaremos con la presencia de Film Independent, quienes presentarán en una charla con los asistentes a nuestro Festival sobre su programa Global Media Makers. También se realizará una conferencia sobre los beneficios del estímulo fiscal EFICINE 189 y la presentación de la segunda edición de la gira fílmica ¡Más Cine Mexicano Por Favor!

Con el fin de promover y estimular la creación de guiones cinematográficos que contribuyan al fortalecimiento de la industria fílmica, el Gobierno del Estado de Guanajuato, La Fundación Expresión en Corto, el Instituto Mexicano de Cinematografía y Escribe Cine A.C., presentan el XXI Concurso Nacional de Guión Cinematográfico de mayor convocatoria y trayectoria en el país. En esta ocasión, el GIFF cerró su convocatoria con un éxito trascendente: 350 guiones inscritos, casi el doble que en la edición anterior. Los ganadores se darán a conocer en la Ceremonia de Clausura GIFF 2023.

CONFERENCIAS Y TALLERES

GIFF contará con una amplia oferta de conferencias y talleres en esta edición. Se destaca el encuentro con cineastas que tendrá en San Miguel de Allende el legendario director de fotografía británico Stephen Goldblatt, fotógrafo de cintas como Closer, Lethal Weapon, The Cotton Club, Conspiracy o The Help.

También se realizará una conferencia sobre la historia del Taller del Chucho en donde podremos asomarnos a la historia de este gran estudio de animación jalisciense y tendremos una conferencia donde Lu Islas y Cecilia Andalón compartirán su experiencia dentro de la industria de la animación. GIFF busca fomentar la cultura artística y fílmica en las nuevas generaciones, por lo que habrá talleres de Animación para niños en cada sede.

Asimismo se realizará un taller de dirección de actores con el cineasta y músico mexicano Hari Sama y un curso intensivo de actuación con la actriz Maya Sérbulo. Acorde a los temas en debate durante el foro de inteligencia artificial, San Miguel de Allende será sede de un taller de edición fotográfica impartido por el reconocido fotógrafo y director creativo Abraham Esli, quien levantará registro de los invitados que desfilen por las alfombras rojas para intervenirlos con IA. Esli también impartirá un taller para niños en el que los asistentes podrán dar vida a su amigo imaginario gracias a la inteligencia artificial.

EL SALÓN DE LA CRÍTICA EN GIFF XXVI

En esta ocasión se organizará el encuentro La inteligencia artificial como herramienta en el cine y el periodismo cinematográfico en San Miguel de Allende. En él críticos y periodistas de cine platicarán con un experto en inteligencia artificial. Juntos explorarán cuáles son las ventajas y desventajas —así como los riesgos— de usar a la IA como una herramienta de creación de contenidos tanto en la industria cinematográfica como en el periodismo y la crítica fílmica. En León y San Miguel de Allende tendrán lugar los encuentros Un café con realizadores donde los cineastas mexicanos, críticos de cine y periodistas asistentes al festival tendrán una charla amena sobre la situación actual de sus proyectos y el estado del cine mexicano.

PROJECT GLAMOUR

Project Glamour es una iniciativa del GIFF para dar exposición y reconocimiento a los talentosos diseñadores mexicanos de ropa y joyería. Las siluetas espigadas de 50 modelos guanajuatenses, el color, la belleza y la elegancia imaginativa que sólo pueden ofrecer los creativos de nuestro país, desfilan durante varios días por los inigualables escenarios que ofrecen las ciudades de nuestro estado. Este año el vestido de nuestra directora ejecutiva Sarah Hoch será diseñado por Octavio de Arteaga apoyado con inteligencia artificial.

GIFF CON COMPROMISO SOCIAL

GIFF lanza junto con la Secretaría de Salud de Guanajuato la campaña nacional Cero Violencia Contra la Mujer, la cual pretende prevenir las conductas misóginas que nos afectan a todos. En esta ocasión la vocera de la campaña será la reconocida actriz mexicana Eréndira Ibarra, cuyos créditos incluyen: Más negro que la noche, La vida inmoral de la pareja ideal y, más recientemente, la última cinta de Lana Wachowski The Matrix Resurrections al lado de Keanu Reeves. Como figura pública ha estado comprometida con las causas sociales, muy particularmente los derechos de las mujeres a una vida digna y sin violencia.

Los esperamos del 20 al 31 de julio en Guanajuato con actividades totalmente gratuitas para festejar esta nueva edición del GIFF y reunirnos de nuevo en una de las fiestas fílmicas más importantes de Latinoamérica para disfrutar del mejor cine del mundo.