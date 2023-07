Revelan mensaje póstumo de Hipólito Mora

LA JORNADA

Morelia, Mich. En un mensaje póstumo, el fundador del grupo de autodefensa de La Ruana, municipio de Buenavista, Hipólito Mora Chávez –ultimado este jueves en esta población- exhortó a los michoacanos a combatir “este mal que nos tiene en el suelo”, al referirse a la delincuencia organizada. “Que mi muerte no sea en vano”

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas por qué me huías tanto?”, escribió Mora en el mensaje que leyó su equipo de colaboradores Javier Bravo y Daniel Cevallos.

“En muchas ocasiones sabía que esto llegaría, lo dije, voy a morir peleando, escribió Mora, quien inició la lucha contra el crimen organizado el 24 de febrero de 2013. Conminó a las autoridades y policías “a luchar con fuerza contra este mal y a los gobiernos que se fijen en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”

Les dijo a su familia, seguidores y amigos que hagan lo que tengan que hacer “para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos”, concluye el mensaje de Hipólito Mora.

Los integrantes de su equipo señalaron que Mora señaló a los autores intelectuales y materiales en varias ocasiones, y no lo dijeron, pero se refirieron a Nicolás Sierra Santana, El Gordo, quien formó parte del grupo de autodefensas que encabezó El Americano y del grupo especial que persiguió a cabecillas templarios y que fue controlado por el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, entre 2014 y 2015.

Esta madrugada la Fiscalía Regional de Apatzingán entregó los restos de Hipólito Mora a sus familiares, lo mismo se hizo con los deudos de los tres escoltas. El sepelio es probable que sea hasta este sábado, ya que esperan familiares de Estados Unidos

En tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla manifestó que este hecho no debe politizarse, porque Michoacán y el resto del país tienen problemas de seguridad desde las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se está combatiendo la delincuencia en varias regiones del país, incluyendo Buenavista y Tepalcatepec, y hay resultados favorables, pero la situación es complicada. Aseguró que no habrá impunidad y los responsables de los asesinatos de Hipólito Mora y los escoltas será castigado.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), rindió homenajes a los elementos de la Guardia Civil caídos en La Ruana: Roberto Naranjo Andrade, Calixto Álvarez Andrade y Gamaliel Alcántara Reyes, quienes perdieron la vida cuando fueron emboscados por un grupo de criminales, junto con Hipólito Mora.