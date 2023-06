Selección Mexicana Femenil en Centroamericanos: Partidos de hoy, horarios y canal de transmisión

FUTBOL TOTAL

La Selección Mexicana Femenil hace su aparición en los Juegos Centroamericanos y te decimos; partidos de hoy, horarios y canal de transmisión. El Tricolor ya conoce su calendario para los encuentros que tendrá que enfrentar para alcanzar la cima.

Los juegos, cuando y a qué hora

Es así que la Selección Mexicana Femenil se alista para enfrentar los Juegos Centroamericanos y estos son los partidos de hoy, horarios y canal de transmisión:

Jueves 29 de junio

Costa Rica vs Venezuela / Jueves 29 de junio / 11:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Haití vs Centro Caribe Sports (Guatemala) / Jueves 29 de junio / 14:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y

Claro Sports

México vs Puerto Rico / Jueves 29 de junio / 17:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Jamaica vs El Salvador / Jueves 29 de junio / 20:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Selección Mexicana: Jugadores que están tristes por salida de Diego Cocca

Sábado 01 de junio

Guatemala vs Costa Rica / Sábado 01 de junio / 11:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Venezuela vs Haití / Sábado 01 de junio / 14:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Puerto Rico vs Jamaica / Sábado 01 de junio / 17:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

El Salvador vs México / Sábado 01 de junio / 20:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Domingo 02 de junio

Centro Caribe Sports (Guatemala) vs Jamaica / Domingo 02 de junio / 14:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Honduras vs Costa Rica / Domingo 02 de junio / 17:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

El Salvador vs México / Domingo02 de junio / 20:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Lunes 03 de junio

Centro Caribe Sports (Guatemala) vs Venezuela / Lunes 03 de junio / 11:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Costa Rica vs Haití / Lunes 03 de junio / 14:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

México vs Jamaica / Lunes 03 de junio / 17:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Puerto Rico vs El Salvador / Lunes 03 de junio / 20:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Semifinales / Miércoles 05 de julio

Final y Tercer Lugar / Viernes 07 de julio

La Selección Mexicana Femenil se alista para los Juegos Centroamericanos

El Tri Femenil y su actividad

Las dirigidas por Pedro López entrarán en escena dentro de los Juegos Centroamericanos y de Caribe 2023 que se llevan en El Salvador. Estos son los encuentros que tendrá dentro de la fase de grupos.

México vs Puerto Rico / Jueves 29 de junio / 17:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

El Salvador vs México / Domingo 02 de junio / 20:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

México vs Jamaica / Lunes 03 de junio / 17:00 horas (Centro de México) / Imagen Televisión, TVC Deportes y Claro Sports

Falta muy poco para nuestro debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 🤩 ¿Ya apuntaron las fechas, Incondicionales? 👀#TuCanchaLaEligesTú pic.twitter.com/TKBUiQ10UC — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) June 26, 2023

Un México de gran experiencia

Jugadoras como Stephany Mayor y Charlyn Corral comandan al Tricolor en busca de la medalla de oro. Dos jugadoras con gran experiencia en México y que son referentes. Mientras que nombres como los de Jacqueline Ovalle, Kiana Palacios, Greta Espinoza y Miah Zuazua le dan frescura a este equipo Azteca.