Dalexa Meneses platica de su personaje Martha en “Senda Prohibida”

Por Mino D’Blanc

Este viernes 23 de junio por ViX se estrena la serie “Senda Prohibida”, producida por la experimentada Giselle González.

Platicamos con Dalexa Meneses quien da vida a Martha. Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de TelevisaUnivisión para la realización de nuestro trabajo periodístico.

MD’B: Este viernes 23 de junio ya se estrena “Senda Prohibida”.

DM: Sí, la verdad es que estoy muy emocionada de que por fin vean este proyecto que está increíble, que tiene todo lo que una buena serie debe tener. Estoy muy emocionada de que ya este viernes se estrena.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida este proyecto?

DM: Este proyecto llegó de una manera mágica realmente y yo soy mucho de la idea de que cuando las cosas son para uno, ni aunque uno se quite, porque justamente hice casting muy de último momento y realmente la manera en que las cosas se fueron acomodando. Yo recuerdo haber leído el personaje, recuerdo haber estado esperando para hacer mi casting y pensar “de verdad quiero hacer ese personaje, tengo muchas ganas de contar su historia” y afortunadamente se logró.

MD’B: Platícame de tu personaje.

DM: Martha es una jovencita que es una hija de familia de sociedad. Es una chavita que siempre ha tenido muy claro lo que tiene que hacer con su vida, cómo debe llevar a cabo ciertas cosas, cómo debe de hablar, cómo tiene que actuar y justo hay varias cosas que suceden dentro de la serie que nos hacen dar cuenta que a lo mejor lo que ella debe hacer no es necesariamente lo que ella quiere hacer. Entonces de repente vemos cómo se va encontrando consigo misma y con lo que quiere hacer de su vida.

MD’B: ¿En qué te pareces a Martha, tu personaje?

DM: Nos parecemos en que ambas somos un poco testarudas (ríe). Realmente tanto Martha como yo somos unas mujeres muy decididas en lo que queremos hacer y a pesar de que haya ciertos problemas que no nos hagan llegar a nuestro objetivo luego, luego, vamos a encontrar la manera de lograr lo que nos proponemos.

MD’B: ¿Y en qué no te pareces?

DM: En algo que a lo mejor no nos parecemos tanto es la manera en la relación con la familia. También se da mucho porque es una serie que data de los años cincuenta; la relación que Martha tiene con su papá más que nadie, y con su mamá, es un poco distante. El papá es el que trabaja, el papá es el que provee y lo vemos nada más para cenar y la mamá es la que está un poco más ahí, pero es una figura que no está tan presente porque hay temas que no puede tocar con la mamá y yo la verdad es que soy bastante cercana con mi familia y tenemos cero filtros.

MD’B: ¿Cuáles son las fortalezas de Martha?

DM: Su valentía. Realmente es una mujer bastante valiente, es una mujer que logra quitar ciertos estereotipos y quitar ciertas cosas y ciertas murallas que la misma época y la misma sociedad le interponen.

MD’B: ¿Cuáles son sus debilidades?

DM: Una debilidad que tiene es que no es buena externando lo que siente y lo que quiere. Como son cosas y sentimientos nuevos los que llega a experimentar, le cuesta mucho trabajo expresar ciertas cosas y darse a entender con lo que quiere, llegando a sonar inclusive un poco grosera.

MD’B: ¿Te basaste en alguna persona que conoces en la vida real o surgió el personaje de ti hacia el exterior?

DM: La verdad es que justo fue un personaje que surgió de un poquito de cómo soy yo, de un poquito sobre lo que tenía dentro de Martha. Realmente fue un personaje que fui encontrando día con día. Cada día de la mano de Gustavo el director, le encontrábamos cosas nuevas, le encontrábamos nuevos matices, nuevas cosas bonitas, pero el personaje realmente lo construí desde el momento que me llegaron los guiones hasta el último día de grabación.

MD’B: ¿Qué tipo de personaje consideras que es Martha?

DM: Martha yo la considero que es un personaje de soporte. Tiene su propia historia dentro de todo el caos. Realmente cuando vean la serie entenderán que para mí la historia de Martha siempre fue el suspiro dentro de todo el caos que sucede alrededor de su mundo, alrededor de la serie. Realmente es una historia muy bonita que estoy segura que les va a gustar.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Martha? ¿Qué te deja?

DM: La verdad es que fue un personaje que me enseñó muchísimo, no solamente como actriz, sino como persona. El darme cuenta que sí es posible luchar por lo que una quiera sin importar lo que todo a nuestro alrededor nos indique. Su valentía, su fortaleza, su manera de ver la vida, de ver las cosas. También como actriz aprendí muchísimo dentro del equipo, con la gente, con los actores, con los directores, con la misma producción, siento que hay una Dalexa antes de “Senda Prohibida” y una después.

MD’B: ¿Te hubiera gustado ser como ella?

DM: Siento que si hubiera sido yo una adolescente en 1950, cien por ciento hubiera sido Martha. Realmente comparto mucho con su manera de pensar y de ver las cosas y realmente hacer un personaje de esa época me hizo ponerme en los zapatos de una mujer en esos tiempos, en la vida que lleva, la manera en que se lleva la historia, cien por ciento hubiera sido como ella.

MD’B: Ya que le diste vida en esta teleserie a Martha, ¿qué le dices como artista y como persona que eres?

DM: Le digo que muchas gracias; muchas gracias por enseñarme tanto, por darme una perspectiva diferente de la vida, del entorno, del amor, de las ambiciones y muchas gracias por dejarme contar su historia.

MD’B: Para tu punto de vista como actriz, ¿cuál es el sello que diferencia a “Senda Prohibida” de todas las demás teleseries que se han hecho?

DM: Es una serie que es contada desde la verdad de los personajes dentro de una época, lo cual siento que la hace muy interesante, porque a lo mejor las problemáticas que llegamos a ver, ciertos paradigmas, ciertos estereotipos que llegamos a ver dentro de los problemas que tienen los personajes, para una mujer o alguien de esta época nos pueden parecer un poco hasta absurdos, pero la manera en que están contadas nos hacen sentirnos dentro de esta época, dentro de la vida de estos personajes y nos hacen entender por qué estos dilemas son tan fuertes y siento que va a ser una experiencia completamente inmersiva para la gente que vea la serie, van a sentirse dentro de los cincuentas y estoy seguro que van a poder empatizar con más de un personaje.

MD’B: Obviamente hablamos de una serie de época, pero por el tipo de vida de los personajes, ¿se puede decir que la serie es atemporal?

DM: Te podría decir que sí, te podría decir que la serie toca temas que en cualquier momento podrían llegar a ser bastante influyentes.

MD’B: Estamos en una época completamente diferente a los cincuentas. ¿Qué de esa década rescatarías para nuestra época?

DM: A pesar de que la tecnología nos aporta muchísimas cosas, nos da muchísima comunicación, nos da una perspectiva completamente diferente de la que solíamos tener antes de que existiera esta tecnología, sobre el mundo, la vida, siento que algo muy bonito de los cincuentas es la manera en que uno estaba más presente con su entorno. Ahora estamos más presentes con las cosas que suceden, porque las noticias, toda la información ahora tan inmediata, pero eso no lo es todo, por lo cual a lo mejor podría ser bonito que nos alejáramos un poquito de la tecnología y rescatáramos un poco esa parte de los cincuentas.

MD’B: ¿En dónde grabaron más? ¿En locaciones o en foros y qué tanto usaron el formato de croma y todo como se graba actualmente en la televisión?

DM: Fue una mezcla de todo. Muchísima locación, claro que uno que otro foro para ciertas cosas que van a ver, ciertos espacios que fueron fabricados directamente para “Senda Prohibida”. También hay cosas que se grabaron en croma. Fue una mezcla de todo, usamos un poquito de todo para grabar esta serie. La grabamos aquí en la Ciudad de México, más que nada en el centro fue donde se grabó la mayor parte de la serie.

MD’B: Desde tu punto de vista, ¿qué tanto cambia una teleserie para una plataforma, como en este caso es Vix, a una teleserie para televisión abierta?

DM: Siento que es en la manera en que contamos las cosas, la manera en la que “Senda Prohibida” en general, no solamente en cuanto a guiones y dirección, sino también en fotografía, es una manera muy diferente de contar esta historia, que la gente irá a conocer, y es un formato que realmente los va a atrapar tanto que lo van a querer ver uno tras otro, tras otro, tras otro.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Senda Prohibida”?

DM: Porque es una historia redonda, es una historia que tiene de todo, tocamos temas diferentes. Creo que dentro de la serie van a encontrar algo que les guste, algo que les llame la atención. La verdad es que la fotografía está increíble, la dirección está padrísima, las actuaciones están increíbles, la verdad es un elenco excepcional y la historia se los juro que los va a atrapar y van a querer más.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida en lo que resta del año, además de “Senda Prohibida”?

DM: Estoy los fines de semana en el Teatro López Tarso en una obra muy divertida que se llama “Toc Toc”. La verdad es bellísimo regresar al teatro con una obra cien por ciento comedia, es muy divertido y es algo muy diferente a cualquier cosa que haya yo hecho. Es una obra divertidísima que el público disfruta sin importar cuándo y qué personas están dentro de la obra. En “Toc Toc” doy vida a Lulú, que es un personaje que tiene ecolalia palilalia que es esa necesidad de repetir todo dos veces. En cuanto a otros proyectos, yo creo que para el año que viene.