Denver Nuggets apalea a Miami Heat y recupera ventaja en Finales de NBA

Tanto Nikola Jokic como Jamal Murray consiguieron triples-dobles para que Denver ganara por 109-94 en Florida, colocándose 2-1 en la serie

Los Denver Nuggets aprendieron de sus errores del segundo juego de Las Finales, al controlar los rebotes y asistencias y ganarle al Miami Heat por 109-94 en el tercer encuentro de la serie, el primero en el Kaseya Center de Miami.

Nikola Jokic, limitado a solo cuatro asistencias el domingo, firmó un triple-doble con 32 puntos, 21 rebotes (18 defensivos) y 10 asistencias; hizo historia junto a Jamal Murray (con registro de 34-10-10) como la primera dupla que consigue 30 unidades y 10 balones repartidos en un juego de Finales, también pioneros con triples-dobles en estas instancias.

Desde la banca, Christian Brown aportó 15 puntos, con Aaron Gordon (11) como el otro elemento que superó los dos dígitos en producción de Denver, que llegó a dominar con 21 puntos de diferencia.

No resistieron la segunda mitad

El Miami Heat pareció tener un impulso anímico por jugar en casa, lo que le permitió sostener una lucha reñida que acabó con un empate a 24 puntos en el primer cuarto; incluso se mantuvieron en un margen cercano antes del descanso, con 24 unidades anotadas contra 29 del rival. Pero fue en los últimos cuartos cuando todo cambió, con una diferencia de nueve puntos en el tercer periodo que fue determinante para el resultado.

