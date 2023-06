Buscará Majo Rodríguez primer podio del año en el Hermanos Rodríguez

Staff/RG

Se dice motivada de buscar el resultado en cuarta fecha de Tractocamiones

Subirse a lo más alto del podio, será la meta de la piloto poblana, Majo Rodríguez, durante la cuarta fecha de los Tractocamiones, que se disputará en el Autódromo capitalino Hermanos Rodríguez.

La conductora del camión marcado con el número 7 CervezasModeloEnLaMixteca-Atunsito-SanPedroPacificProducts-ArmstrongArmored-Intercash-LÖSEN-GrupoEmpresarial3Mixtecas-KiLKERpinturas-EXPOcerámicas-BATALIONseguridadPrivada-M&A indicó que espera cumplir el sueño de poder ganar en la catedral del automovilismo deportivo nacional

“Estoy muy emocionada por el evento que se viene del Speed Fest, donde espero subirme al podio por primera vez en esta temporada. Me gusta mucho, es un evento muy esperado, para la afición de los autos, para los equipos e incluso para los pilotos por todo lo que conlleva, es una competición nacional de gran magnitud, con grandes marcas, muy buena publicidad, y la fusión de dos campeonatos muy distintos”, apuntó Majo.

“Ya conozco el circuito, que es el trazado del Foro Sol con la plana, me gusta mucho, me divierte bastante y se me da. Ya tuve dos podios en el circuito en los Tractocamiones, pero ahora espero sea con la victoria. Estoy segura se nos puede dar, solamente hay que seguir trabajando en el camión y llegar motivada. Así como preparada para el evento, que estamos esperando con muchas ansías”, reiteró la poblana.

En ese sentido, la integrante de la escudería Prime Sports subrayó que deberá seguir haciendo las cosas como hasta ahora para lograr el resultado deseado, que hasta el momento se le ha negado.

“Es mucho de preparación física y mental, debo dedicarme ahora sí por completo a esto, destinarle tiempo a la comunicación con los mecánicos para que estemos en el mismo canal. No es nada fuera de lo común de lo que venimos haciendo, pero ahora al cien por ciento”, apuntó Rodríguez, quien llegará a la catedral del automovilismo deportivo nacional ubicada en el octavo lugar del campeonato de pilotos con 203 unidades.

“Al momento de ver los tiempos en las prácticas me motiva bastante competir contra hombres de gran experiencia y trayectoria. sé que no es nada más estar ahí, sino pasarlos. Me motiva competir contra ellos, desde pequeña admiraba a muchos de ellos, incluso les pedía fotos, autógrafos, es un orgullo y satisfacción poderles ganar”, concluyó la estudiante de la licenciatura en Ingeniería Industrial.