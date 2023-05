Enrique Iglesias está delicado de salud por la neumonía que padece

Quién

El pasado 13 de mayo, Enrique Iglesias , dio a conocer que se encontraba enfermo de neumonía, motivo por el cual, se veía obligado a cancelar su participación en la segunda edición del festival Tecate Emblema , que reunió a decenas de artistas nacionales e internacionales del género pop en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Mamá de Enrique Iglesias informa que el cantante aún no se recupera

“Queridos fans, muy a mi pesar, me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión”, escribió Enrique Iglesias mediante sus Stories de Instagram . El hijo de Julio Iglesias admitió que no esperaba esta condición en su salud que, inevitablemente, le llenaba de profunda tristeza dado lo que para él significa presentarse en México, que hace casi tres décadas le abrió las puertas al apoyar su incipiente carrera. Desde entonces, el intérprete de éxitos como Experiencia religiosa y Bailando no se ha manifestado más en sus perfiles oficiales para abundar en los detalles de su salud. Sin embargo, su mamá Isabel Preysler ha sido consciente del interés de sus millones de fans por saber de él, por lo que recién compartió el reporte médico. En entrevista con el periodista Carlos Pérez Gimeno , la mamá del ídolo musical dijo que Enrique Iglesias ha evolucionado satisfactoriamente de la neumonía que le aqueja, pero aún se encuentra débil, por lo que no podrá abandonar la cama de manera inmediata.

Enrique Iglesias permanece en cama, aún se encuentra débil

“Afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama, y esperemos que en unos días pueda volver a su actividad profesional “, explicó la exesposa del Julio Iglesias . Admitió que todos a su alrededor se preocuparon al saberlo enfermo, sobre todo porque la neumonía ha cobrado la vida de infinidad de personas en los últimos tres años, siendo derivada del covid-19. “Fue un susto, afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y fue una gran decepción para él tener que cancelar el concierto porque es un gran profesional”, resaltó. Tras cancelar su presentación en Emblema Tecate como otros compromisos en escenarios internacionales, se desconoce hasta el momento cuando volverá a cantar. El 2 de julio se anuncia un concierto en Rumania y el 20 del mismo mes en Highland, California. Habrá que esperar más noticias.