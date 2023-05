“Don Goyo” baja actividad: partidos y gobierno, se queman

Por Jesús Contreras Flores

El Popocatépetl, a partir de diciembre 1994 empezó a manifestar su enojo. Desde entonces, su actividad, cada año, ha ido en aumento.

Hoy sus explosiones han causado alarma, tanto, que las autoridades cambiaron el semáforo, de Fase Amarilla 2, a Fase Amarilla 3 ante la gran cantidad de vapor, gas y ceniza que ha arrojado el coloso, afectando a los habitantes de poblaciones, circundantes, de Puebla, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México. También la capital poblana y municipios conurbados sufren. Por fortuna las autoridades del Cenapred y el gobierno estatal han informado que los tremores pasaron de amplitud moderada a baja. No obstante, las medidas de prevención por alguna contingencia, continúan vigentes… La naturaleza nos sigue mostrando su poder. Nada ni nadie la detiene. Se espera que no habrá más sobresaltos y pronto en los 40 municipios, niños y jóvenes tornarán a clases a las aulas.

Pero que creen. La tormenta creada por los políticos y los gobiernos federal y estatales, aumenta, peligrosamente, a huracán, categoría 1, por la tremebunda lucha que se lleva por la gubernatura del EdoMex, tanto, que hasta en la llamada “mañanera” de Palacio Nacional, se ha puesto demasiado interés, quizá porque los “focos amarillos” con que se alumbraba la candidata morenista Delfina Gómez pasaron al “rojo vivo” porque Alejandra del Moral, abanderada por la coalición PRI-PAN-PRD está a punto de…La encuesta real será el domingo 4 de junio pero gobiernos y partidos se la están “rifando” con todo…Cuidado porque lo que está ocurriendo en la contienda por la gubernatura del Estado de México, se empezará a vivir en nuestra entidad, por allá de la segunda quincena del mes próximo, pues lo que pasa ahora con los pretendientes al gobierno de Puebla, son puras fintas…

Y vamos a los partidos: Morena, donde 2 de las “corcholatas” del preciso, no las traen consigo: El senador Ricardo Monreal llamó a sus “cuates” del PVEM a “no cargar los dados” hacía algún aspirante “moreno” a la Presidencia en la elección del 24. En información de “El Financiero”, el legislador zacatecano lamenta el abandono de los ecologistas. Un botón en la nota: “Raúl Bolaños; antes me decía: oiga, ‘a dónde va a ir para acompañarlo en las giras de los estados’. Y ahora me dice: ‘no puedo’. ¿Cómo? ¿Ya cambiaste, Raúl? Y me dice: ‘es que ya tenemos caballo negro’. Antes me apoyaba también Manuel Velasco y ahora no, cada uno por su lado”, clamó. Don Ricardo participó en una convención para repensar el futuro verde…Pero quien cobra como secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quién mira hacía la clase media mexicana, en el foro sobre una vida de calidad para todos los mexicanos, planteó la necesidad de hacer cambios al sistema educativo para enfrentar los problemas en el que vendrán en el futuro… Y qué decir de doña Claudia que recibió el apoyo de representantes de 54 partidos políticos locales en México en el Primer Encuentro Nacional de estos entes, entre ellos Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, Fuerza Turquesa…

Y qué decir de los dueños y gerentes de los partidos opositores. En primer lugar, están las probables exigencias para que, la o el interesado, alcance la candidatura a la Presidencia de la República por el PAN de Marko Cortés. Por lo menos, requerirán solo: Un millón de firmas que se deberán recolectar en 17 entidades y luego llevar a su representante ante los otros institutos políticos de la coalición “Va por México”. Ello exacerbó la lucha entre Lili Téllez, no panista “es fuego amigo”, dice, y Santiago Creel, que está dispuesto a bailar al son que le toquen, con o sin encuestas, con o sin firmas, él quiere ser el bueno…Y allá va Alejandro “Alito” Moreno que no se quedó atrás y dijo que cualquiera de los precandidatos priistas puede conseguir más de un millón de firmas. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y José Ángel Gurría, son los pretendientes, claro que cuidó de apuntarse como suspirante…Claro que en la mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la oportunidad para pitorrearse de la alianza de oposición ante las declaraciones de Marko Cortés. “Reconoció la brillante alternativa”, que servirá de entretenimiento. y les recomendó tener cuidado ante las falsificaciones de las firmas a recolectar, “no hablo al tanteo”, dijo…Hay una frase que dice algo así como “Sí ya saben cómo soy para que me invitan”… Así trabajan por la unidad partidista y por la Alianza Va por México, acompañando a la sociedad en su lucha por la defensa de las instituciones y la democracia…

Hablemos un poco de Puebla. La batalla de los Mier, sigue adelante, particularmente en medios nacionales por su trabajo en las Cámaras, de Diputados, Nacho Mier Velazco y de Senadores, Alejandro Armenta Mier, donde ambos han recibido críticas, por el problema que se tiene con la Suprema Corte. La labor de sus equipos y presencia de ambos es permanente. Politólogos comentan que han perdido fuerza aún cuando cuentan con el apoyo y buscan ese apoyo del inquilino del Palacio Nacional, quien, dicen los que saben, anda mal y de malas, contrario a Paco Fraile que siempre anda bien y de buenas. Otro que tiene esperanzas, es el titular de la gobernación estatal, Miguel Huerta Gómez, casi casi vice gobernador, en tanto Sergio Salomón Peregrina visita con frecuencia al fundador de Morena. Solo una cosa más, ya se placean Olivia Salomón, secretaria de Economía y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, a quién el gobernador, levantó la mano, al anunciar el inicio de la construcción de la Ciudad Universitaria 2, que estará por Valsequillo y albergará las ingenierías y ciencias naturales. Desde hace meses la rectora Cedillo se ha mencionado como posible candidata de Morena, pero había mantenido bajo perfil. Así que…Concluyo; Monreal ya perdió al Verde. Si Armenta no alcanza el favor, perdón, la candidatura del partido guinda. Queda el naranja…Esos rumores. Dicen que Nacho se está llevando a muchos priístas y que ya alcanza en número a Alejandro…Luego les cuento del homenaje que el priísmo poblano ofreció al ex gobernador, Melquiades Morales Flores…tan…tan…hasta la próxima…D.M.