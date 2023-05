Diana Flores, primera jugadora de flag football en Salón de la Fama

ESPN

La mexicana Diana Flores se ha convertido en la primera jugadora de flag football que tendrá objetos que formarán parte de la colección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

En su sitio oficial de internet, Pro Football Hall of Fame compartió con sus seguidores la camiseta que utilizó Diana para el comercial, así como el balón firmado por Billie Jean King y Sauce Gardner son ahora parte de la colección del museo.

“Me siento honrada de que mi camiseta se convierta en parte de la colección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, junto con las Leyendas de la NFL y las estrellas del fútbol que admiro mucho”, dijo Flores.

Today, Diana Flores is at the Hall of Fame, where items from the @NFL's Emmy-award winning "Run With It" spot for Super Bowl LVII will become part of a new exhibit.

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) May 24, 2023