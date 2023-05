Reunido como trío, Camila pone fin a pausa de una década con nueva música y conciertos

Billboard Español

“Supe que esto iba a volver a pasar, que volveríamos a estar juntos”, dice Mario Domm con lágrimas en exclusiva a Billboard Español.

La letra de “Fugitivos”, el primer sencillo del trío mexicano Camila en una década, describe el sentimiento que guardan sus integrantes de estar juntos otra vez. “Para empezar de nuevo nunca es tarde”, reza la poderosa balada que sirve de carta de presentación para Mario Domm (voz y piano), Samo Parra (voz) y Pablo Hurtado (guitarra) en el segundo aire que vive el trío desde que se juntó en enero.

La reunión de estas voces — que en el pasado llenaron el Foro Sol de la Ciudad de México y se acreditaron varios Latin Grammy y Premios Billboard con canciones como “Mientes” y “Aléjate de mí” — se produce dos décadas después de fundado el proyecto, y a diez años de que la agrupación hiciera una pausa.

“Le mandé un mensaje a Samo y me contestó como es él. Apenas vi su respuesta supe que esto iba a volver a pasar, que volveríamos a estar juntos”, recuerda Domm entre lágrimas en entrevista exclusiva con Billboard Español.

Camila se convirtió en dúo en 2013 tras la salida de Samo, y luego de extenuantes giras, cuatro álbumes de estudio y el reconocimiento de la industria musical como uno de los proyectos más exitosos durante la primera década de los 2000. Bajo ese nuevo formato, Domm y Hurtado lanzaron el álbum Elypse en 2014. En tanto, Samo debutó como solista y lanzó dos álbumes en estudio, Inevitable (2013) y Eterno (2017), y uno más en vivo en 2015, Me Quito El Sombrero.

Pero la verdadera magia sucede cuando los tres están juntos, independientemente del alto potencial que tiene cada uno como músico: Domm es uno de los compositores latinos más exitosos de su generación, con obras que han sido interpretadas por artistas como Alejandra Guzmán, Thalia y Paulina Rubio; mientras que la voz de Samo resalta por su elegancia y las guitarras de Hurtado le imprimen un toque rockero a la propuesta musical de Camila.

Y el público parece estar de acuerdo y listo para recibirlos. “Fugitivos”, lanzada el 31 de marzo por Sony Music Latin, colocó al trío mexicano nuevamente en el Top 10 del Latin Pop Airplay de Billboard, saltando del puesto No. 23 al No. 9 en la lista del 22 de abril. Actualmente pasa su segunda semana en el No. 5. Es su primer top 10 desde 2014, y el primero también tras el regreso de Samo.

“Hay momentos en solitario, por separado, que nos han hecho crecer como artistas y como seres humanos”, reconoce Samo, agregando que “ahora que está sucediendo… fue un proceso de reconocernos nuevamente”.

En total, Camila ha acumulado 14 top 10 (tres de ellos No. 1) entre las 19 entradas de su carrera en el Latin Pop Airplay, comenzando con “Abrázame” en 2006, que alcanzó su máximo en el No. 8. Su primer No. 1 lo logró con “Mientes”, que se mantuvo 10 semanas consecutivas en la cima del chart entre febrero y mayo de 2010.

Su regreso se produce mientras la música regional mexicana y el reggaetón se consolidan en la escena mundial con millones de vistas en YouTube, récords en Spotify y los primeros lugares de los charts de Billboard, en las voces de artistas como Bad Bunny, Rosalía, Peso Pluma y Karol G. Pero el trío no se presiona; prefiere fluir con su propio estilo.

“Es muy esperanzador para nosotros que la música que esté reinando es el regional mexicano, el urbano, no necesariamente la balada pop-rock a la que pertenecemos. Pero hay un hecho que resalto: Ver a un grupo mexicano en el top mundial era impensable hace años. La música ya no tiene fronteras, se ha globalizado”, dice Hurtado.

Mario Domm adelanta que “Fugitivos” es el primer sencillo de otros que Camila planea lanzar como parte de un nuevo álbum que prevén lanzar a finales de este año.

Mientras eso sucede, el grupo ha anunciado tres conciertos en México para celebrar su regreso a los escenarios, comenzando el 14 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, y siguiendo el 15 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el 1 de diciembre en la Arena Monterrey, en esa ciudad norteña.