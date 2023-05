Familias víctimas de feminicidio buscan diálogo con candidatas a la gubernatura del EdoMéx

El Valle

Toluca, Méx.- Amnistía Internacional y familiares de víctimas de feminicidio y desapariciones, llamaron a las candidatas a la gubernatura del Estado de México a que se sienten con ellas, las escuchen y puedan entablar un diálogo para construir un plan de trabajo que realmente funcione y dé certeza a estas familias que durante años han buscado la justicia y verdad en cada uno de sus casos.

En el marco del 2do debate de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto; junto con Laura Curiel (madre de Daniela), Lidia Florencio (madre de Diana), Laura Velázquez (hermana de Diana), María Antonia Márquez (madre de Nadia) y Ana Sosa (hija de Julia); realizaron una conferencia de prensa a las afueras de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, para exigir a las candidatas Alejandra Del Moral Vela y Delfina Gómez Álvarez, acciones y compromisos para disminuir y erradicar los feminicidios, así como dar atención y seguimiento a los casos de desapariciones en la entidad.

La Directora de Amnistía Internacional, Edith Olivares señaló que buscan reunirse con las aspirantes a gobernadoras para referirles que a pesar de las alerta de género y de feminicidio, se siguen cometiendo estos delitos y van aumentando. “Necesitamos dialogar con las candidatas para que ellas sepan lo que está sucediendo en el Estado de México, y tengan un compromiso real para poder ayudar a estas familias”, dijo.

Señaló que Amnistía Internacional ha observado en las agenda que están proponiendo las candidatas, algunas propuestas sumamente generales, que no atienden a la necesidad de la entidad y la situación de violencia y feminicidio, inclusive no tocan algún tema relacionado con la violencia, maltrato y amenaza que viven estas familias; y lamentablemente solo han señalado de manera reiterada que no tienen espacio en su agenda para atender a las familias de las víctimas de feminicidio, “lo cual nos parece sumamente lamentable, ya que no puedan tener media hora para atenderlas”. “En sus agendas no vemos lo que conlleva a desaparición y feminicidio, obviamente a la verdad y la justicia no tenemos en ningún tipo de propuesta de campaña”, dijo.

Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida en Tlalnepantla en el 2015, señaló que el EdoMéx es el número uno a nivel nacional en feminicidios y el número 3 en cuerpos sin identificar y personas desparecidas, por lo que este dialogo a entablar es para que se atiendan esos números de manera real, y no solo con discursos que solo han dejado desprotegidas a las familias durante este proceso en busca de justicia.

“Queremos que las madres y familias buscadoras no estemos todos los días en las calles batallando, queremos instituciones acordes a lo que somos las familias reales y con la actitud de encontrarlos y encontrarlas a todos”. “Queremos este diálogo para que ellas se den cuenta, yo entiendo que hacen trabajo pero la realidad es totalmente diferente, no buscan, no encuentran; nosotros andamos en las calles exponiéndonos a que nos pase algo, poniendo en riesgo la salud, infinidad de cosas, queremos que ellas nos expongan como expertas, porque cuando una mujer se postula como una gobernadora debe de saber todo lo que ocurre en esa entidad, y estas dos candidatas yo creo que ya se dieron cuenta que sí estamos aquí, que existimos y que queremos que nos atiendan”, expresaron.

Las representantes de estas familias, indicaron que no han tenido trato directo con las candidatas, sin embargo, están en comunicación y a disposición de los equipos de campaña, “pero no nos han dado ninguna fecha, nosotros propusimos la fecha del 25 de mayo, no hemos recibido respuesta y si quiero decirle directamente a las candidatas que Amnistía Internacional, y por lo menos estas cuatro familias, están dispuestas a reunirse con ellas en donde ellas digan y cuando ellas quieran, nosotros vamos a estar acompañándolas y deseamos y les exigimos que sea antes de la elección porque, queremos que haya compromisos previos a la elección, compromisos que después las propias familias puedan verificar”, dijo Edith Olivares.

Por tal motivo, solicitaron compromisos claros y concretos, sobre todos para fortalecer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que aseguran requiere una reestructura, presupuesto para poder funcionar adecuadamente, así como personal técnico técnicamente especializados para la búsqueda. Además de equipamiento y que el Congreso de la Unión apruebe un presupuesto mucho más alto para la Fiscalía, recurso que vaya directamente a las Fiscalías Especializadas en feminicidios y en desaparición de personas. También piden mejoras en la Policía de Género para que estén investigando y buscando a las mujeres que están desapareciendo en el Estado de México.

Finalmente, señalaron que todas las familias deben ser escuchadas, ya que requieren y merecen justicia, verdad y reparación por parte del estado. “Las familias tienen derecho a la justicia, como madres, hermanas e hijas de víctimas de feminicidio y el estado tiene la obligación de darles justicia, de darles verdad y de darles reparación; el mecanismo que nosotros estamos proponiendo es que por lo menos las escuchen, pero la justicia es un deber del Estado, no pueden los candidatos ofrecer una cosa u otra, es obligación del estado”, concluyó la representante de Amnistía.