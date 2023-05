10 señales de que los estafadores te tienen en la mira

Staff/RG

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte algunas de las señales más comunes que deberían hacer sonar tus alarmas.

Ciudad de México – Se estima que un adulto promedio pasa siete horas frente a sus pantallas. Cuando se termina con el trabajo, se accede a aplicaciones para ver televisión, realizar operaciones bancarias, jugar, socializar con amigos e incluso para realizar una consulta médica. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que ciberdelincuentes y estafadores saben que se entrega información personal y financiera a las organizaciones con las que se interactúa en línea y por eso idean estrategias para obtener esa información y dinero.

“Como usuarios de dispositivos conectados a internet, es clave tener un poco más de conocimiento digital. Al conocer y comprender cómo funcionan las tácticas que suelen utilizar los ciberdelincuentes estaremos mejor preparados para mantenernos seguros en línea y proteger tanto nuestros datos personales como nuestro dinero”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

A continuación, ESET comparte una lista con 10 de las señales de advertencia más comunes que deberían hacer sonar las alarmas para prevenir los posibles riesgos:

8. Confesiones de amor después de unas pocas interacciones: Los corazones solitarios que prueban suerte en los sitios de citas deben ser conscientes de que muchos de los perfiles con los que interactúan pueden ser falsos. Los estafadores se hacen amigos de sus víctimas en redes sociales, así como apps y plataformas de citas, y luego intentan continuar la conversación en canales alternativos, como aplicaciones de mensajería instantánea. Pronto profesan su amor y luego tratan de extraer dinero de la víctima, generalmente utilizando excusas como emergencias médicas o boletos de avión para encontrarse.

9. Una solicitud para completar una encuesta a cambio de un regalo: Como se mencionó, las estafas de encuestas son una forma cada vez más popular para que los delincuentes obtengan información personal y financiera de las víctimas. Una campaña criminal obtiene US$80 millones por mes a través de falsas encuestas y regalos. Es importante tener especial cuidado con aquellos que ofrecen regalos generosos y ofertas demasiado buenas para ser verdad ya que puede haber una trampa, ya sea entregando información personal, pagando una pequeña tarifa a cambio de un premio que nunca se materializa o incluso descargando una aplicación de dudosa reputación.

10. Solicitudes de dinero por adelantado: Las aplicaciones para realizar transferencias han hecho que sea muy sencillo realizar pagos o enviar dinero a amigos o familiares. Pero los estafadores también solicitan pagos a través de estas aplicaciones, ya sea por artículos inexistentes que pueden estar vendiendo en línea o en estafas románticas. Incluso pueden fingir ser amigos o familiares que solicitan fondos de emergencia, o pueden hacerse pasar por una empresa legítima y enviar una factura para el pago. La conclusión es que, a diferencia de los pagos con tarjeta, estas aplicaciones no permiten al usuario recuperar sus fondos si son robados mediante fraude.

“Los ejemplos de estas estafas comunes, refuerzan la idea de ser escépticos cuando recibimos mensajes que no solicitamos, regalos u ofertas demasiado buenas para ser verdad o solicitudes de información urgentes. Es importante no descargar nada que no se haya verificado previamente. No responder a correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados y tampoco entregar ninguna información por teléfono.”, agrega Gutiérrez Amaya de ESET.