Preeth Padmanabhan Nambiar educador, literato y humanitario indio

Por Elisa Mascia

Los Festivales Internacionales de Arte y Literatura Panorama se concibieron y se llevan a cabo bajo la visión y dirección del poeta, periodista y educador indio Preeth Padmanabhan Nambiar, quien también es el presidente fundador de Writers Capital International Foundation, que trabaja con el objetivo de unir culturas. Proveniente de la ciudad patrimonial Mysore de la India, cree que solo a través de una comprensión más profunda del universo, la vida y las culturas en todo el mundo podemos darnos cuenta de la unidad entre las diversas formas de vida, que es crucial para traer paz y armonía al mundo. Él opina que la literatura, las artes y otras expresiones creativas pueden desempeñar un papel vital en el mismo. También es un ecologista que aboga por la igualdad de derechos de vida para todos los seres vivos de la Tierra, donde los seres humanos no son de ninguna manera superiores. También es Consejero Permanente del Consejo Internacional para la Diplomacia y la Justicia (ICDJ), Italia.

Sigámoslo en su viaje como poeta, visionario, educador, líder y, con mucho, el humanitario más dedicado… Preeth Nambiar comenzó el viaje de su vida en Kerala, en la región suroeste de India en la costa de Malabar. Nacido en una antigua familia aristocrática que llevó la rica cultura de Kerala y Karnataka, donde la música, las artes y la literatura eran la atmósfera misma, fue dotado por la musa y comenzó a escribir a una edad muy temprana. Como autor, es conocido por el estilo simplista de la narración y las melodías meditativas en sus obras literarias, mientras que sus ideas clave sobre la educación que incorporan las filosofías orientales y occidentales han ganado elogios internacionales. The Voyage to Eternity, una colección de poemas publicada por la Poetry Society of India atrajo la atención internacional y fue galardonada con el Premio Internacional de Poesía Yayati Madan G Gandhi 2014. Sus obras incluyen, además de The Voyage to Eternity (Poetry Society of India, 2013) , the Solitary Shores (Global Fraternity of Poets, 2015), Pages From my Diary (Kindle, 2018), Songs Ethereal (Indus Scrolls Press, 2019), y muchos más trabajos por publicar en inglés y otros idiomas como el español y griego.

Sus obras reflejan en gran medida los rudimentos de la música, las artes y la devoción que se adquirieron en la atmósfera misma de su primera infancia y la vida posterior de los viajes a través de las tierras vírgenes de la India y el extranjero lo prepararon para una perspectiva más amplia de la existencia universal que tiene un gran papel en la definición de su poesía y otras obras. Es conocido por la elocuencia en la narración, mientras que los elementos del misticismo le confieren la posición de uno de los poetas místicos contemporáneos más importantes. Sigue un estilo de prosa libre en la poesía, donde la naturaleza, la vida, la humanidad, etc. constituyen los temas centrales. También ha escrito cuentos, que son sorprendentemente poéticos en la naturaleza. Sus trabajos están siendo transmitidos por Celestial Radio, Londres, Reino Unido, y se exhiben en publicaciones internacionales. También es un fotógrafo apasionado que absorbe los innumerables estados de ánimo de la naturaleza a través del objetivo.

Como educador, sirvió en los Exámenes Internacionales de la Universidad de Cambridge en las Maldivas como Jefe del Departamento de ESOL, donde llevó a cabo extensos programas de capacitación en inglés para hablantes de otros idiomas durante más de una década. Para inculcar valores universales y perennes en la nueva generación, aboga firmemente por una educación holística y basada en valores. Por esta razón, también ha estado dirigiendo programas para los desfavorecidos y necesitados para ayudar a las personas de base a adquirir las habilidades necesarias para una vida mejor. Además, ha estado trabajando con varias organizaciones internacionales y ha presentado trabajos de investigación prestigiosos sobre educación, filosofía, artes y literatura, mientras se asocia con academias y universidades de todo el mundo. Además, es revisor y Asesor Principal del Consejo Editorial de Writers Edition a cargo de una serie de antologías colectivas, artículos académicos, libros de autores individuales, etc. Después de haber trabajado durante años como periodista, también es miembro de el Consejo Asesor de Writers Academy International en Atenas, Grecia, Director general de la editorial Writers Edition Guild Pvt Ltd, India y propietario del Centro Internacional de Lenguas y Literatura Extranjeras. Además, es profesor en universidades privadas de todo el mundo por invitación, inspirando con sus ideas únicas a estudiantes y profesores por igual.

Actualmente vive en Mysore, India, y contribuye en gran medida a los medios y la literatura. También es Embajador y Consejero permanente del Consejo Internacional para la Diplomacia y la Justicia (ICDJ), Italia. Preeth Nambiar ha sido premiado en múltiples ocasiones por su incansable labor en los dominios literario, educativo y ambiental, así como por su misión social con distinciones de primer nivel, como el Premio Internacional YMG Gandhi (Fundación Dr. Madan Gandhi, Delhi, 2014), el Premio Icono Mundial de la Paz (Instituto Mundial de la Paz, Nigeria, 2016), el Premio de la Paz de San Francisco (Asociación Internacional de Ambiente Cultural, Italia, 2020), para nombrar sólo unos pocos.

Preeth Nambiar es, sin duda, una persona que nació siendo un líder que contribuyó en gran medida a tantos aspectos: cambio social, problemas de conciencia ambiental, cambio educativo y muchos más, ya que es un ferviente humanitario, filántropo, educador inspirador, un verdadero ambientalista, defensor de la paz, la igualdad, la solidaridad, etc., por citar sólo algunas de las causas a las que se ha dedicado. Ante todo, Preeth Nambiar es un ser humano único con numerosos méritos, un hombre de convicción y pasión por ayudar al prójimo, de hecho a todo ser vivo, completamente dedicado a su familia, compuesta por tres amadas hijas, y a todo el humanidad. Aquellos que tienen la oportunidad de conocerlo reciben los dones de su personalidad polifacética y son extremadamente afortunados de haber conocido un alma genuinamente pura y un genio real, por lo tanto humilde.

El proyecto más reciente de la Writers Capital International Foundation es el CONCURSO BIENAL INTERNACIONAL DE HAGIOGRAFÍA/ICONOGRAFÍA/ΗΥMNOGRAFÍA 2023. “Al que tiene dos túnicas, al que no tiene, le daré” – Lucas γ’11. La FUNDACIÓN WRITERS CAPITAL se enorgullece en anunciar la Bienal Internacional de Hagiografía/Iconografía/Himnografía 2023 con el objetivo de resaltar la hagiografía que inculca la Palabra Divina y el Amor de Cristo por el hombre y la promoción del arte de la Iconografía.

La BIENAL de la FUNDACIÓN CAPITAL DE LOS ESCRITORES, que se encuentra bajo los auspicios de la Accademia Tiberina Roma, fue recibida por Su Beatitud el Arzobispo de Atenas y de toda Grecia Jerónimo II, quien de todo corazón le transmitió sus mejores deseos y bendiciones. Para participar y/o obtener más detalles sobre los términos de participación, comuníquese con [email protected]

Una biografía detallada del presidente, fundador y director ejecutivo de Preeth Padmanabhan Nambiar está disponible en https://www.scribd.com/document/383946193/Biography-of-Preeth-Nambiar

Vale la pena leer y profundizar en las citas de Nambiar en GOODREADS sobre el intercambio cultural y la paz mundial. https://www.goodreads.com/quotes/8838860-quizás-uno-de-los-mejores-medios-para-lograr-la-paz-global

¡Hagamos nuestras vidas hermosas con nuestra dedicación a la humanidad!

Sobre la autora:

Elisa Mascia es escritora, poeta, locutora, gestora y promotora cultural, (nació el 13 de abril de 1956 en Santa Croce di Magliano, Italia, vive y trabaja en San Giuliano di Puglia). En julio de 2019 publicó su poemario “La Grattugia della Luna”. Ha participado en numerosos concursos y eventos culturales nacionales e internacionales, su biografía se puede leer en WikiPoesia y Movimiento Poetas del Mundo.