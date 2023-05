El Día de las Madres podría dejar una derrama económica de más de 43 mil 600 millones de pesos

Staff/RG

Con el fin de conocer el presupuesto que se destinará a la celebración del Día de las Madres, se llevó a cabo una encuesta realizada por HelloSafe a 3,000 mexicanos. Esta encuesta permitirá estimar la derrama económica aproximada que generará esta celebración, así como conocer el gasto proyectado en flores y las razones detrás de aquellos que no planean celebrar el Día de las Madres.

Sólo el 28.2% de los mexicanos planea celebrar el Día de las Madres este año.

El presupuesto promedio de cada mexicano que planea festejar este 10 de mayo es de $1,480 pesos.

70% de los mexicanos que no celebrarán ese día declaran problemas económicos por la inflación o falta de presupuesto.

4 de cada 10 mexicanos que celebrará el 10 de mayo le dará flores a su mamá, con un presupuesto promedio de $300 pesos.

Los mexicanos que celebrarán el 10 de mayo gastarán en promedio $1,480 pesos per cápita

En la encuesta realizada por HelloSafe el 28.2% de los participantes declararon que consideran celebrar el Día de las Madres ofreciendo diferentes detalles a sus mamás entre los que destacan:

Regalarle flores: 38%

Invitarla a un restaurante: 34%

Regalarle joyería: 10%

Ofrecerle un viaje: 7%

Otro tipo de regalo o detalle: 11%

De acuerdo con las respuestas de este sondeo, las flores y los restaurantes son los regalos más populares para esta celebración..

Tomando en cuenta que este sondeo deja ver que el 28.2% de los mexicanos celebrarán el Día de las Madres, HelloSafe calculó el presupuesto promedio tomando en cuenta el dinero que los mexicanos planean destinar a esta celebración para calcular la derrama económica de esta celebración que será de 43 mil 600 millones de pesos, 30% menos de la derrama económica estimada por la Concanaco Servyturpara la celebración del Día de las Madres del 2022.

Sondeo HelloSafe

El presupuesto más popular de los mexicanos para esta celebración es de menos de 500 pesos hasta 2 mil pesos. El promedio de presupuesto de los participantes en esta celebración es de $1,480 pesos por cada mexicano que celebrará el Día de la Madres, tomando en cuenta los gastos de regalos y gastos de celebración.

Sondeo HelloSafe

Los mexicanos gastarán en promedio $300 pesos en flores este 10 de mayo

Las flores son el detalle más popular este día y por lo mismo la mayoría de los mexicanos considera que el precio de las flores aumenta en esta fecha, sin embargo siguen considerando destinar un presupuesto que puede ir de $100 a más de 500 pesos.

38% de los mexicanos que celebrarán el 10 de mayo, planean regalarle flores a su mamá.

96% de los mexicanos que regalarán flores el Día de las Madres, consideran que el precio de las flores aumenta en esta fecha.

El presupuesto más popular del sondeo de HelloSafe es de 100 a 200 pesos, mientras que el segundo más popular es de más de 500 pesos.

Sondeo HelloSafe

LO QUE DEBES SABER

*El precio de venta de flores en sitios de internet para el 10 de mayo pueden ir desde $160 por una rosa, hasta 19 mil pesos por mil rosas. Los precios de 1 a 3 rosas pueden ir de $160 hasta $290, y el precio promedio de un ramo de flores es de $505. Por otro lado, el precio de ramo de flores en supermercados puede ir de $75 a $150, mientras que en la central de abastos van desde $40 y hasta $100 pesos la docena.

2 de cada 10 mexicanos no celebrarán el 10 de Mayo por la inflación y falta de recursos económicos

De este sondeo, el 23% de los mexicanos encuestados declaró que no celebrarán el 10 de mayo por problemas económicos, declarando que la inflación ha afectado su economía o que no celebrarán por falta de presupuesto.

Además, 21.6% de los mexicanos que no celebrarán el 10 de mayo mencionó tener una mala relación con su mamá, y otros mencionaron razones particulares como el fallecimiento de su madre o la distancia geográfica.