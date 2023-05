El debate y el bate

Héctor A. Gil Müller

Asistí al segundo debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila organizado por el Instituto Electoral de Coahuila. Lo que más hubo fue bateadas en las que se regresaban los señalamientos o evitaban responder a la dura crítica que se escuchó. Hubo señalamientos alegando que la inseguridad causaba los suicidios que laceran a la región o que los indicadores a nivel nacional en materia de inseguridad van a la baja, ¿será? Incuso el candidato de MORENA concluyó con la promesa de que si gana la contienda traerá a “peso pluma”. Pensé que proponía reedificar el banco de Coahuila y emitir una nueva moneda, yo no entendía hasta que alguien más me instruyó sobre el cantante que vendría a entonar su afamado éxito “Igualito que mi apá” o tal y como está ocurriendo, sin aliados en la campaña de ese colectivo, “ella baila sola”.

La finalidad del debate es que la ciudadanía obtenga información sobre cada una de las plataformas participantes, pero para algunos la finalidad es golpear las otras plataformas y no alimentar la propia. Mario Vargas Llosa escribió que la política saca a flote lo peor del ser humano. La madurez ante estas decisiones exige razones y no solo emociones. El discurso por convertir la justicia en venganza es capaz de destruirlo todo, porque si se siembra odio nada bueno se cosecha. A un mes de las votaciones debemos ser cautos pues no solo se define una posición, sino también se marca un rumbo. Se acabaron los debates, al menos bajo el mismo techo, continúan los comentarios.

Al mismo tiempo, en el Senado de la República, en un intento de seducción electoral senadores como la panista Xóchitl Gálvez se encadenó a la tribuna para impedir la realización de sesiones. La convocatoria se había lanzado con la finalidad de aprobar diversas propuestas legislativas que formaban parte de la agenda y sobre todo de los compromisos del presidente. La maniobra de tomar las instalaciones ya ha sido anteriormente utilizada, pero supone que los otros respetarán las reglas y no que construirán algunas nuevas. Aquí, eliminando el debate, los senadores de MORENA tras una reunión en Palacio Nacional y en presencia de las “corcholatas” designaron una sede alterna al Senado y sin la asistencia de la oposición aprovecharon su fuerza y mayoría aprobando en vía rápida las modificaciones pendientes, dos de ellas constitucionales, que el Presidente había comprometido. Se aprobó la migración del INSABI al IMSS, del Fentanilo, del espacio aéreo entre muchas otras.

Se eliminó el debate para mostrar músculo político, no solamente de la bancada de MORENA, sino del propio Presidente cuya estrategia se llevaba a cabo en la madrugada del sábado pasado mientras la ciudad de México cantaba en el Zócalo capitalino con Rosalía. Aquí se mostró el bate que golpeo eliminando el debate. Esta práctica dura muestra un poder en turno que anula totalmente la oposición, acabó el debate con el músculo y colmillo político que desde Palacio Nacional parece recordar que, ante el bufete de integrantes de MORENA provenientes de todos los partidos, lo único en común y por ende lo más fuerte es el presidente. Ahora la tarea será traducir la acción, integrantes de la oposición criticaron la acción advirtiendo el totalitarismo. El presidente desde la mañanera aprobó la acción de los valientes legisladores que actuaron conforme al pueblo ¿será?.