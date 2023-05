La neuropatía, una enfermedad silenciosa que afecta a más del 50% de personas con diabetes

Staff/RG

En el marco del mes de la neuropatía, Neurobión junto a expertos internacionales enfatizan la importancia del diagnóstico temprano de la neuropatía periférica en personas que viven con diabetes.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo 2023 /PRNewswire/ — P&G Health, la división de atención medica de P&G y creador de Neurobion, trabaja de la mano para generar mayor conciencia sobre la alta incidencia, mayor a un 50%, de neuropatía periférica en personas con diabetes. A lo largo de más de 70 años, Neurobión viene realizando esfuerzos para generar educación y conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano de la diabetes y esta complicación.

Aunque es posible que muchas personas que viven con diabetes nunca hayan oído hablar de la neuropatía diabética periférica (NDP), esta es una complicación de la diabetes muy común, pero subdiagnosticada y subestimada. La NDP afecta aproximadamente al 50% de las personas que viven con diabetes en algún momento de sus vidas.1 La neuropatía diabética periférica es un tipo de daño a los nervios periféricos que afecta principalmente a los pies y las manos. Los síntomas típicos incluyen entumecimiento, hormigueo, calambres y ardor o dolor punzantes. Sin embargo, las personas afectadas a menudo no notan estos síntomas al principio, normalizan estos síntomas o señales o no saben cómo describírselos a su médico. Si no se trata, la NDP puede progresar con el tiempo y provocar complicaciones más graves, como el pie diabético, que puede tener un impacto tremendo en la calidad de vida, como una amputación de esta extremidad.2

Para cambiar la mentalidad del tratamiento del pie diabético y la atención a la NDP, P&G Health se está asociando con asociaciones médicas y profesionales de la salud de todo el mundo para compartir sus conocimientos. Durante el Congreso Mundial de Diabetes en diciembre de 2022 en Lisboa, Portugal, el profesor Rayaz A. Malik (Weill Cornell Medicine, Qatar) enfatizó que la NDP no se diagnostica ni se trata en hasta el 80% de las personas afectadas.3 Ilustró que en la mayoría de los casos no se necesitan pruebas complicadas para diagnosticar esta complicación. La clave está que el médico pueda indagar a sus pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar esta complicación, como lo son la diabetes, si tiene alguna señal o síntoma como lo son, el entumecimiento, hormigueo, o sensación punzante en las extremidades, que puedan brindar indicios para un diagnóstico adecuado.

Las principales razones por las que existe daño de las terminaciones nerviosas a nivel periférico en los pacientes diabéticos están asociados a los altos niveles de glucosa en sangre provocando mayor estrés oxidativo. Otros factores que aumentan los riesgos para los diabéticos son el tabaquismo, tener presión elevada, el tiempo de duración y progresión de la diabetes, así como la deficiencia de vitaminas del complejo B. Conoce más de esta enfermedad y sus síntomas aquí.

¨Desde Neurobion, estamos comprometidos con los esfuerzos para aumentar la conciencia sobre la neuropatía periférica y la importancia de la salud de los nervios. En el mes de Concientización sobre la Neuropatía necesitamos seguir uniendo esfuerzos con los profesionales de Salud para que las personas estén más informadas y puedan tomar medidas de atención médica para un diagnóstico adecuado y prevención. Como líder en el cuidado de los nervios, Neurobion se compromete a educar a las comunidades sobre los efectos de la neuropatía periférica en la calidad de vida. Como parte de estos esfuerzos estamos lanzando una colaboración mutua con la plataforma XPeer (acreditada por la Unión Europea de Médicos Especialistas UEMS por sus siglas en francés) que tiene como objetivo generar acceso de forma gratuita a contenido medico relevante sobre la detección temprana y atención a la NDP, ¨, para seguir apoyando la actualización médica continua, menciona Fernando Angel, Director Senior de P&G Health para la Categoría del Cuidado de los Nervios en América Latina.

El desarrollo de la neuropatía periférica puede prevenirse o retrasarse mediante controles estrictos de los niveles de glucosa en sangre, un estilo de vida y saludable y un tratamiento recomendado de vitaminas del complejo B por el Médico tratante.

DATOS RÁPIDOS

A nivel mundial, 537 millones de personas vivían con diabetes en 2021. Se prevé que el número aumente a 643 millones para 2030 y 783 millones para 2045.6

En todo el mundo, 1 de cada 2 personas que viven con diabetes se ve afectada por NDP durante su vida.1

La NDP no se diagnostica ni se trata en hasta el 80 % de las personas afectadas.3

Si no se diagnostica y trata a tiempo, la NDP puede progresar y provocar más complicaciones, como la ulceración del pie.2

Las posibles soluciones para el diagnóstico precoz de la NDP están disponibles4,5, pero aún deben implementarse mejor en la práctica clínica.

