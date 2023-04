Arap Bethke presenta lo mejor del cine mexicano en los premios las ‘Diosas de Plata 2023’

Staff/RG

El actor conducirá la ceremonia de la XLVIII gala de premiación al cine mexicano, que se celebrará el martes 25 de abril en el Teatro 2 del Centro Cultural en la Ciudad de México.

La edición XLVIII de los premios ‘Diosas de Plata’ se prepara para celebrar lo mejor del cine mexicano, donde contará con la destacada presencia del actor Arap Bethke, quien ha sido convocado para conducir la ceremonia de premiación.

La gala cinematográfica organizada por Periodistas Cinematográficos de México (Pecime AC), se celebrará el martes 25 de abril en el Teatro 2 del Centro Cultural en la Ciudad de México a las 7:00 P.M. Arap no se dejará extrañar por sus fans durante esta noche especial de galardón, desfilando por la alfombra roja.

“Me siento sumamente honrado de formar parte de una ceremonia tan icónica como las Diosas de Plata. Estoy muy emocionado de pasar una noche celebrando lo mejor del cine mexicano”, expresó Bethke.

Además de Arap quienes gozan de gran popularidad y el cariño del público, otras cinco destacadas figuras de la industria fílmica y la televisión, engalanarán este año la ceremonia de la XLVIII entrega de Diosas de Plata al cine mexicano: Alejandra Ambrossi, Vanesa Retrepo, Ramón Medina, Damayanti Quintanar y Luis Arrieta se unen y compartirán el mismo escenario, donde estará Bethke.

Reconocidos por su carisma, talento y profesionalismo, los conductores desfilarán previamente, junto con los nominados a las diferentes categorías, por la tradicional alfombra roja, que iniciará una hora antes de la ceremonia, programada para iniciar a las 20:00 horas.

El actor y activista Arap Bethke, posee una trayectoria ascendente e impecable tanto en el cine como en la televisión, plataformas de streaming y teatro. Amante del cine, ha participado en largometrajes como: ‘Enamorándome de Abril’, ‘No se Aceptan Devoluciones’, ‘Guadalupe Reyes’, ‘Amores Permitidos’ y ‘Sin Origen’ del cineasta Roberto Castañeda.

Recientemente coprotagonizó una de las películas más vistas en las salas de cine de México, la cinta ‘Mal de Ojo’, la cual se posicionó como una de las 3 películas mexicanas más taquilleras del 2022. En la historia Arap comparte créditos con la actriz Ofelia Medina.

Bethke protagoniza la serie de Telemundo ‘Juego de Mentiras’, un thriller lleno de intriga, misterio, investigación, pasión y amor, donde todos parecen ocultar algo. Y actualmente se encuentra en México en planas grabaciones de la serie ‘POLEN’ para la plataforma ViX.

Sobre Arap Bethke @ArapMx

El año pasado la serie ‘Buscando a Frida’, protagonizada por Arap Bethke, ganó un Premio Emmy Internacional 2022, en la categoría de programa en horario de máxima audiencia de Estados Unidos, en lengua no inglesa.

Con este galardón se escribe una nueva página en la destacada trayectoria del histrión, nacido en Nairobi, Kenia y criado en México, donde tiene en su haber más de 12 películas y sobre 30 producciones para televisión y plataformas de streaming, OTT.

Bethke es conocido por su trabajo en las series y novelas como ‘Mujer de Nadie’ (2022), ‘Buscando a Frida’ (2021), ‘La Usurpadora'(2019), ‘La Piloto’ (2017, 2018), ‘Club de Cuervos’ de Netflix (2015), “La Rebelión” para ViX, y las películas ‘Sin Origen’ (2020), ‘Guadalupe Reyes’ (2019) y ‘No se aceptan Devoluciones’ (2013). Recientemente estrenó en salas de cines de México la película de terror ‘Mal de Ojo’, y “Amores Permitidos” para ViX.

A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral tiene en su haber más de 12 películas y sobre 30 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Amante del teatro, ha trabajado en más de 8 proyectos en las tablas. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios.

Comprometido con causas de responsabilidad social, fue nombrado por las Naciones Unidas Vocero de la campaña “He for She” de ONU Mujeres México para sumar los hombres por los derechos de las mujeres e igualdad de género (2016). Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edicioìn del evento “24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, proteìjase a nosotros mismos). Es uno de los presentadores de los Premios Verdes, y portavoz de Oceana México. También es vocero de la campaña de “Consumo Responsable” de Greenpeace México, que busca empoderar a las y los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático.

Recientemente el Arap fue elegido por la organización ambiental Sachamama entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática”.

Como activista, Arap utiliza su tiempo y sus redes para apoyar causas de responsabilidad social que le apasionan. Gracias a sus esfuerzos altruistas, fue nombrado Personalidad del Año por la revista GQ en 2014. La personalidad extrovertida de Bethke es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta y moto, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.

El público puede seguir a Arap Bethke a través de sus redes sociales: Instagram @ArapMx Twitter @ArapMx Facebook @ArapMx