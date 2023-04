ESET advierte sobre una nueva estafa para invertir dinero que comienza como una relación amorosa

Staff/RG

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta sobre una estafa que busca robar dinero o criptomonedas mediante supuestas oportunidades de inversión y que muchas veces comienza como una relación sentimental entre dos personas que se conocen en Internet.

Ciudad de México – ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte sobre una estafa para invertir dinero que comienza como una relación amorosa. La misma se denomina “Pig butchering” y consiste en tomar la iniciativa y contactarse con un tercero para ofrecer algo y despertar interés de la otra parte. No solo son llamadas telefónicas, sino a través de correos electrónicos y apps de mensajería. En algunos tipos de fraude en línea estos contactos pueden comenzar con algo tan inocente como un mensaje que aparenta haber sido enviado por error. Sin embargo, este “error” esconde una intención maliciosa.

Las estafas románticas que muchas veces comienzan en apps como Tinder, mensajes que llegan a través de redes sociales o en sitios de citas provocó en países como Estados Unidos pérdidas por una suma cercana a los 1.300 millones de dólares en 2022. Fueron casi 70.000 las personas que denunciaron haber sido víctimas de este tipo de fraude con pérdidas económicas que en promedio fueron de 4.400 dólares. Una víctima en particular perdió hasta 2,5 millones de dólares tras ser engañada para invertir en criptomonedas. Cabe destacar que estas cifras no dimensionan por completo la magnitud del problema, ya que muchas víctimas no realizan la denuncia porque se sienten avergonzadas.

“En los últimos años aumentaron las estafas que utilizan los mensajes directos como forma de establecer una relación con personas, para luego engañarla de alguna forma. Este tipo de estafas se han denominado como Pig Butchering, que en español se traduce como “matanza de cerdos”. El nombre proviene de la práctica de engordar un cerdo con el propósito de luego sacrificarlo y consumir o comercializar la carne. En términos digitales, la “carne” sería el dinero.”, agrega Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Algunos ejemplos de tácticas para llegar a las personas que son usadas en las estafas de pig butchering, son:

La caza de dinero: Las estafas de pig butchering se apoyan en el uso combinado de aplicaciones, sitios web, servidores web y personas (en muchos casos, víctimas de la trata de personas) para generar confianza con un tercero al azar durante un período de semanas o meses; muchas veces aparentando un interés romántico.

Esta forma de fraude toma prestadas algunas tácticas utilizadas en otros esquemas de engaño que han demostrado ser efectivas, como las estafas románticas que se dan en apps y sitios de citas online o en redes sociales. Una vez que establecen el vínculo de confianza, lo que hacen los ciberdelincuentes es introducir el tema de una posibilidad de invertir dinero, que puede ser desde criptomonedas, una estafa piramidal u otra forma que se presente como una oportunidad atractiva, y de esta manera dan un giro inesperado a las conversaciones.

De esta manera el estafador comenzará a hablar de una oportunidad de inversión con la cual obtuvo grandes ganancias e invitará a la víctima a participar. Muchas veces las víctimas terminan mordiendo el anzuelo por el temor de perderse de algo bueno.

La falsa oportunidad de inversión: Una vez que las víctima deposita dinero, los estafadores inicialmente les permitirán realizar retiros para hacerles creer que es algo legítimo. Pero luego, un bloqueo en la cuenta obligará a tener que realizar un depósito de un porcentaje del saldo del inversor para poder recuperar nuevamente el acceso. Sin embargo, desde ESET explican que lo que sucede es que luego de hacer el depósito los estafadores inventarán nuevas razones para que la víctima envíe más dinero y así obtener todo lo que puedan hasta desaparecer.

Para algunos puede sonar poco probable que alguien establezca una relación tan cercana con una persona que conoció de forma azarosa a través de un mensaje que llegó de la nada. Sin embargo, pese a que varios ya han oído hablar de las estafas amorosas o románticas, la realidad indica que muchas personas caen víctimas de este tipo de fraude.

Estafa de alcance global: Solo en 2021 las estafas de pig butchering provocaron pérdidas por 429 millones de dólares. Son estafas a escala industrial que involucra a miles de personas. La situación se ha vuelto tan grave que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han comenzado a enfocarse más en esta problemática, investigando y enjuiciando a las personas sospechosas de llevar adelante este tipo de estafas.

Hoy en día los traductores automáticos en línea han llegado a un nivel de calidad que facilitan la tarea de crear estafas convincentes en una variedad de idiomas. Si a esto se le suma la llegada de nuevos chatbots basados ​​en aprendizaje automático, como ChatGPT, los estafadores cuentan con más herramientas para generar mensajes aún más persuasivos y a un ritmo más rápido que nunca, lo que tal vez abra las puertas a operaciones aún más globales.

ESET comparte consejos para evitar ser víctima de las estafas de pig butchering:

Tener cuidado con los mensajes no solicitados, incluidos aquellos que aparentemente fueron enviados “por error”.

Ser escépticos: incluso si se decides responder a esos mensajes, no confiar en nadie que se acaba de conocer en línea solo porque parece agradable.

No discutir la situación financiera personal con desconocidos que se han conocido en línea y tener especial cuidado con supuestas oportunidades de inversión que llegan sin haberlas solicitado.

Para tener en cuenta, el FBI compartió una lista basada en las principales características de una estafa de pig butchering que deben considerarse como señales de alerta:

Se recibe un mensaje de un contacto con el que hace mucho tiempo no hay contacto o un extraño en las redes sociales.

La URL de la plataforma de inversión no coincide con el sitio web oficial de un Exchange o plataforma de trading de criptomonedas conocida, pero es muy similar (typosquatting).

La aplicación de inversión que descargó genera advertencias de que “no es de confianza” cuando se ejecuta en Windows, o su software antimalware la marca como potencialmente peligrosa.

La oportunidad de inversión suena demasiado buena para ser verdad.

