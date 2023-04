Exhiben a deudores alimentarios en Legislatura mexiquense

Políticos y sacerdotes, entre los que no le pasan pensión a sus hijos

Toluca, Méx.- Colocan tenderos con deudores alimentarios a las afueras de la Legislatura mexiquense y presentaron la Ley Sabina, a favor de las madres e hijos que han sido abandonados y no reciben su pensión alimentaria a pesar de que un juez así lo mandató.

Diana Vázquez Ruíz, promotora de la Ley Sabina, acudió a la Cámara de Diputados mexiquense para entregar una propuesta legislativa y dijo que es urgente que el registro de deudores alimentarios se haga pública.

Se colocó un tendedero donde se exhiben a deudores alimentarios, quienes en su mayoría son funcionarios públicos, políticos, deportistas, abogados, sacerdotes entre otros.

La activista indicó que la propuesta incluye 40 reformas legislativas en materia civil y penal para sancionar a deudores alimentarios, quienes utilizan diferentes acciones para evadir su responsabilidad.

“Estamos pidiendo que el ADN le deje de costar a las madres, ya que en su mayoría somos las que pagamos para un reconocimiento de paternidad, además es una revictimización para la mujer, el sistema está encausado para que nosotras desistamos en la búsqueda de justicia”, dijo.

“Queremos que no se permitan cambios de guarda y custodia, cuando antecede una pensión alimenticia, queremos cerrarle el paso a los deudores alimentarios hasta que no cumplan con la responsabilidad que tienen con sus hijos”.

“También queremos que los deudores alimentarios que se ausenten por más de uno o dos años, se le retiren la patria potestad, que a los 30 días de iniciada una demanda de pensión alimenticia, el juez tenga la autoridad de dictar una sentencia provisional”, recalcó.

Dijo que la Ley Sabina, pretende que las mujeres dejen de ser chantajeadas, para que no les cubra la pensión y que en el caso de los funcionarios que estos no hagan uso de influencias para no dar pensión alimentaria.

Finalmente, Vázquez Ruíz dijo que lo que piden entre las propuestas a la ley Sabina, además de hacer pública la lista de deudores alimentarios y así poder ver si la vergüenza los alcanza.