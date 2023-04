Con responsabilidad, gobierno de Puebla asume deuda ante la SHCP: Céspedes Peregrina

El mandatario explicó que la administración estatal agotó todas las instancias jurídicas para contrarrestar dicho impacto por la falta de pago de impuestos en 2015

RDS/STAFF

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con responsabilidad y de manera transparente, el gobierno de Puebla asumió el reciente pago realizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), puntualizó el gobernador Sergio Salomón.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo explicó que la actual administración estatal agotó todas las instancias jurídicas para contrarrestar dicho impacto por la falta de pago de impuestos en 2015.

Lamentó que el gobierno en funciones en ese año buscara evadir impuestos y posteriormente no asumir su responsabilidad.

No obstante, Sergio Salomón reiteró que la administración presente que encabeza quiso poner fin a la situación para no heredar a las y los poblanos más pagos: “defendimos lo que imputaron, asumiendo que no generamos ese tema”.