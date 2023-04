Bad Bunny anuncia nueva canción con Grupo Frontera; ¡se estrena hoy!

EXCELSIOR

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y ‘Grupo Frontera’, lanzarán HOY 17 de abril una canción que realizaron en conjunto.

A través de sus redes sociales, el ‘Conejo Malo’, anunció ayer el lanzamiento de su nuevo tema en colaboración con la agrupación de McAllen,Texas pero con raíces de Monterrey, Nuevo León y Tamaulipas.

El regetonero subió una historia a su cuenta de Instagram, en la cual aparecen dos fotografías donde está él reunido con los músicos, y escribió “mañana nueva rolita con mis compas de @Grupofrontera”.

Posterior, la noticia fue confirmada por Grupo Frontera, quienes repostearon en su cuenta oficial la historia del artista y escribieron “¿Están listos para este temazo junto a Bad Bunny ?!?!”.

Además, en su cuenta de Tik Tok Bad Bunny publicó hace unas horas un video donde aparece bailando con un adelanto de la nueva canción.

Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa’ que te miento, eso de que me vieron feliz no no es cierto, ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidar”, dice parte del tema.