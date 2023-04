Recomendaciones de seguridad para estas vacaciones

Comandante de Protección Civil de la UAG comparte recomendaciones para tener un viaje o dejar nuestro hogar seguro UAG Las vacaciones de Semana Santa y Pascua ya están aquí y con ello, el dejar la Ciudad, tomar la carretera e irse a playas, bosque, parques de diversiones u otros lugares; sin embargo, antes de viajar, debemos tener en cuenta nuestra seguridad, la del hogar y la familia.

Por ello, el Gerente de Protección Civil, Comandante Esteban Godínez, y el Coordinador de Programas Internos de Protección Civil, Lic. Gabriel Suárez Carranza, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), comparten los siguientes consejos para mantenernos seguros estas vacaciones. 1.- No avises o publiques que saldrás de vacaciones en redes sociales.

“La gente comete el error de tomarse fotos frente a su casa y presumir que se van de viaje, es una invitación para los criminales de que te sorprendan cuando vuelvas a tu vivienda y no encuentres ya tus pertenencias”, afirmó el Comandante Esteban Godínez. 2.- Al salir a carretera revisa tu auto en un taller de mecánica general y asegúrate de: Tener llanta de refacción que esté en buenas condiciones.

Llevar herramientas básicas para hacer reparaciones.

Cables para pasar corriente.

Revisa los niveles del líquido de frenos y aceite. 3.- Si manejas en carretera o la ciudad: Evita ingerir bebidas alcohólicas.

No manejes cansado.

No manejar de noche (por peligro ante la delincuencia o por averías que podría sufrir el vehículo).

No olvides llevar dinero suficiente y una tarjeta de crédito.

Ten a la mano los números de tu seguro y asistencia en el camino.

Toma tu tiempo de manera seria y sé preciso con tu agenda. 4.- Si dejas tu casa sola, a su vez recomiendan: Cerrar toda la vivienda.

Cerrar el paso de gas desde el tanque estacionario.

Desenchufar todos los equipos electrónicos que no se usarán.

Avisa a un vecino de confianza que te saldrás e incluso, si hay mucha confianza, darle un duplicado de la llave principal para que “eche un ojo” al hogar. “Por último, les pido, estén atentos en los parques acuáticos y las playas, cuidemos de nuestros hijos y familiares, evitemos accidentes”, exhortó.