Ejército de EU vendría por narcos a México; senador republicano presenta iniciativa

El senador Lindsey Graham presentó ayer miércoles su propuesta de ley NARCOS, que busca designar a 9 cárteles mexicanos como organizaciones y terroristas extranjeras y permitir que sean perseguidos en territorio mexicano, incluso con el uso de las Fuerzas Armadas.

Graham y nueve colegas suyos republicanos proponen que al designar como terroristas a los cárteles, se autorice “la jurisdicción extraterritorial para atacar y enjuiciar a ciudadanos extranjeros involucrados con cárteles mexicanos”.

Para atacar a los cárteles, la iniciativa propone usar “todos los instrumentos del poder nacional, incluidas las actividades diplomáticas, financieras, militares, de inteligencia, de seguridad nacional”.

“A pesar de lo que dice el presidente de México, los cárteles de la droga controlan gran parte de México, dijo Graham, y “están ganando miles de millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a los Estados Unidos, donde está matando a miles de ciudadanos”.

En conferencia para presentar la propuesta, el senador se dirigió “al Presidente de México: su país cayó en manos de narcoterroristas, su capacidad o voluntad no existe para detener lo que es, yo creo, el veneno de Estados Unidos; no nos deja otras opciones; esto ha sucedido por cuánto tiempo, al menos una década, pero el fentanilo vino a cambiar la jugada”.

“Al Presidente de México: el fentanilo es un arma de destrucción masiva que viene de su país. Usted ha proporcionado refugio para que estos grupos –los nueve carteles—operen con impunidad, porque lo que usted está haciendo no funciona. Su país está siendo usado por narcoterroristas para envenenar Estados Unidos”, agregó.

Graham dijo esperar que lo que ahora sucederá es “que vamos a aterrorizar a los terroristas”.

La iniciativa de Graham se llama Ending the Notorious, Aggressive, and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates (NARCOS por su sigla en inglés). La designación estaría a cargo del secretario de Estado, Antony Blinken, quien la semana pasada estuvo de acuerdo con Graham en que el gobierno de México ha cedido control en partes de su territorio.

La propuesta busca designar como organizaciones terroristas extranjeras –una designación que comparten ISIS y al Qaeda– a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Los Zetas, Del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, los Beltrán-Leyva y La Familia Michoacana, a la que también identifica como Caballeros Templarios.

Para atacarlos, la iniciativa crearía un grupo de trabajo “similar al Centro Nacional de Contraterrorismo que se estableció después del 11 de septiembre para coordinar la recopilación de inteligencia de todo el gobierno”, dijo Graham.

“Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían productos químicos para producir estos venenos. La designación de los cárteles mexicanos de la droga como FTO es un primer paso en los principales cambios de política que necesitamos para combatir este mal”, señaló Graham.

La propuesta es de Graham y Mike Lee, John Kennedy, Marsha Blackburn, Josh Hawley y Steve Daines, todos republicanos para atacar a los cárteles en todas sus formas posibles.