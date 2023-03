Arozarena y Urías, entre los mejores peloteros de Grandes Ligas

ESPN

Los mexicanos Julio Urias y Arozarena aparecen en el Top-110 de peloteros este 2023, y los expertos de ESPN explican el por qué de su clasificación.

A una semana que comience la emoción de las Grandes Ligas, ESPN hizo el recuento de los 100 mejores jugadores que podremos seguir en la temporada 2023. Hay nombres de peloteros de primer nivel que, incluso, brillaron en el Clásico Mundial de Béisbol como el japonés Shohei Otani.

Sin embargo, también hay mexicanos, y es que Julio Urías y Randy Arozarena, de los LA Dodgers y los Tampa Bay Rays, respectivamente, son los dos aztecas que están en el listado y que alzan la mano por los peloteros tricolores.

Dicha lista incluye a los ganadores del premio Cy Young, MVP, veteranos que construyen su camino al Salón de la Fama y jóvenes megaestrellas que podrían dominar la MLB en los años venideros.

Los expertos de ESPN MLB Alden Gonzalez, Dave Schoenfield, Joon Lee, Jesse Rogers y Brad Doolittle explicaron por qué cada jugador está clasificado donde está y qué esperar de ellos en la próxima temporada.

Mientras tanto, Julio Urías ocupa el lugar 46 del listado, mientras que Randy Arozarena está en el puesto 84.

46. Julio Urías | SP-LA Dodgers

Después de años de restricciones de entradas lanzadas y asignaciones ocasionales desde el bullpen, los Dodgers finalmente permitieron que Urías viajara como lanzador abridor de tiempo completo y sin preguntas en 2021 y lo vieron convertirse instantáneamente en uno de los mejores del juego. Julio Urías lideró las mayores con 20 victorias en 2021 y lideró la Liga Nacional con efectividad de 2.16 y 194 ERA+ en 2022. Si no fuera por el increíble dominio de Alcántara, podría haber ganado el Cy Young. Y, sin embargo, Urías terminó tercero en la votación. Está criminalmente subestimado, en parte porque juega en la costa oeste y en parte porque no enciende una pistola de radar como algunos de sus compañeros. Pero pocos tienen el mejor comando. Y cuando se convierta en agente libre la próxima temporada baja, pocos serán más codiciados.

Predicción de la temporada: el éxito de Julio Urías como lanzador continúa en la dirección correcta, y la temporada 2023, la última antes de la agencia libre, podría ser la más importante hasta el momento. Si se mantiene saludable, espere que forme parte de su primer equipo All-Star (sí, así es, aún no lo ha hecho) y compita por el Cy Young una vez más.

Por momentos se siente como si Urías hubiera estado en las Grandes Ligas durante mucho tiempo, pero solo tiene 26 años y ha acumulado menos de 600 entradas de temporada regular en su carrera. Queda mucho por aprovechar. – González.

84. Randy Arozarena | LF-Tampa Bay Rays

Primero fueron los playoffs de la MLB de 2020, luego el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Hay algo en este tipo en los grandes momentos. Randy Arozarena pasará el resto de su carrera a la sombra de sus hazañas de postemporada de 2020 cuando conectó 10 jonrones en 18 juegos, pero se ha convertido en un jugador sólido que hace un poco de todo, registrando temporadas de 4.1 bWAR en 2021 y 2.9 en 2022. Sumó 41 dobles, 20 jonrones y 32 robos la temporada pasada. Sí, eso es un poco de espagueti estadístico, pero esa fue solo la vigésimo quinta ocasión que se ha hecho, y la primera desde que Mookie Betts lo hizo en 2018. Redujo su tasa de ponches en un 4% la temporada pasada, y si puede reducirla otros 4 %, puede escalar un poco más en esta lista.

Predicción de la temporada: Arozarena ya tiene 28 años, por lo que realmente no esperaría una mejora en este momento. Su swing y ángulo de lanzamiento son más propicios para los dobles que para los jonrones, así que me quedaré con 20 jonrones. Será interesante ver si los Rays lo dejan correr, ya que le encanta ser agresivo en las bases (a veces DEMASIADO agresivo). No descarte 40 robos. – Schoenfield

Mientras tanto, el top 5 es el siguiente:

1. Shohei Ohtani | SP/DH-Los Angeles Angels

No debería sorprender a nadie que Ohtani ocupe el primer lugar de cara a la temporada 2023. Es el jugador singularmente más talentoso en la historia del béisbol y se necesitó una temporada ofensiva histórica de Aaron Judge para evitar que se convirtiera en un MVP consecutivo. Ohtani, que todavía tiene solo 28 años, es uno de los lanzadores abridores más dominantes y uno de los bateadores más temidos en el deporte, además de ser uno de los corredores más rápidos. (Y si quisiera ser jardinero, los entrenadores creen que también podría convertirse en un excelente defensor).

De 2021 a 2022, Shohei Ohtani obtuvo un wRC+ más alto que José Ramírez , Mookie Betts y Manny Machado , y un xFIP más bajo que Max Scherzer , Max Fried y Sandy Alcantara. Fuera de Babe Ruth, quien jugó brevemente en dos sentidos hace más de 100 años, nadie ha intentado ambos rasgos a este nivel, y mucho menos se ha destacado en ello. — González.

Predicción de la temporada: a medida que pasan los años, Ohtani parece sentirse más cómodo en un papel de dos vías. Su dominio en el montículo evoluciona continuamente, su familiaridad con los lanzadores rivales solo crece. Ha quedado claro al verlo actuar en el Clásico Mundial de Béisbol que Ohtani es el mejor jugador de béisbol del mundo. Espere otra temporada digna de MVP, con un contrato de más de 500 millones de dólares a continuación . — González.

2. Mike Trout | CF- Los Angeles Angels

Quizás el único hombre que puede desafiar a Ohtani como el mejor jugador del juego es un saludable Mike Trout. Sin embargo, la salud ha sido un problema últimamente. Trout ha jugado en menos del 70% de los juegos de los Angelinos en los últimos cinco años, sobre todo perdiéndose los últimos cuatro meses y medio de la temporada 2021 con problemas en la pantorrilla. Sin embargo, cuando juega, se parece al mejor jugador del planeta.

El año pasado, Mike Trout apareció en solo 119 juegos, pero aun así logró 40 jonrones y un OPS de .999 y ganó su noveno Silver Slugger. Su WAR de FanGraphs de 81.4 desde su primera temporada completa en 2012 está ridículamente fuera del alcance de cualquier otra persona (el segundo lugar es Max Scherzer, con 60.1). A los 31 años, a Trout todavía le deben quedar algunos años excelentes. Solo necesita mantenerse fuera de la lista de lesionados.

Predicción de la temporada: Trout todavía es completamente capaz de sobresalir incluso entre los mejores jugadores del juego, y debería continuar haciéndolo. Si se mantiene saludable, podría liderar las mayores en todas las categorías ofensivas importantes. Simplemente no espere un montón de bases robadas o recepciones acrobáticas; Trout, con razón, ha tomado conciencia de la importancia de preservar su cuerpo. – González.

3. Aaron Judge | OF-New York Yankees

Armar una temporada histórica hará que alguien entre en esta lista. Aaron Judge cautivó al mundo del deporte al romper el récord de jonrones de la Liga Americana de Rogers Maris. Ahora, armado con un enorme contrato, Judge entra en la segunda fase de su carrera. Si bien es uno de los rostros más reconocibles y las estrellas más grandes del deporte, un título de Serie Mundial se le ha escapado. Y aunque Judge siempre será recordado por su histórica temporada 2022, el éxito de los Yankees durante este contrato finalmente determinará su legado.

Predicción de la temporada: Aaron Judge está a la altura de su nuevo contrato al continuar como el latido del corazón de la alineación de los Yankees. Esa alineación fue donde Judge fue la temporada pasada. En los momentos en los que luchó, también lo hizo toda la ofensiva. Cuando floreció, también lo hicieron los Yankees. El jardinero ha acumulado dos temporadas consecutivas de buena salud y Nueva York lo necesitará para continuar con eso, especialmente porque la rotación está plagada de lesiones. –Lee.

4. Manny Machado | 3B-San Diego Padres

Manny Machado cumplió 30 años durante la temporada 2022, y si esa actuación a mitad de carrera fue una indicación, está en camino a Cooperstown. Machado es una de las estrellas más consistentes del béisbol, no solo en términos de producción sino también, y quizás lo más importante, en durabilidad.

En camino a terminar segundo en la votación de MVP de la Liga Nacional, Machado creó más carreras que nunca en 2022 y alcanzó los tres dígitos tanto en carreras como en carreras impulsadas en la misma temporada por primera vez. Su defensa no está tan fuera de serie como antes, pero sigue siendo un excelente defensor con el brazo y la velocidad para sugerir que no tendrá que salir de la esquina caliente en el corto plazo. Además, la velocidad de sprint de Machado se ha mantenido prácticamente sin cambios y, en las últimas dos temporadas, ha robado 21 bolsas en 25 intentos. Por lo tanto, las nuevas reglas podrían presagiar una temporada de carrera en las bases para él.

Predicción de la temporada: Dada la forma en que la pelota salió volando del bate de Machado durante el WBC, parece estar listo para otra carrera en su primer premio MVP. Ha seguido evolucionando como bateador, agregando más lanzamientos sin volverse demasiado orientado a tirar. El conteo de carreras impulsadas de Machado en esta alineación particular de San Diego podría ser sorprendente, y si agrega algunos robos, su línea estadística en el contexto de una carrera de los Padres hacia el título del Oeste de la Liga Nacional será demasiado para que los votantes del JMV de la Liga Nacional la ignoren. – Doolittle.

5. Freddie Freeman | 1B-Los Angeles Dodgers

Freeman armó una de las mejores temporadas de su carrera en el primer año de su nuevo contrato en Los Ángeles, bateando .325/./407/.511 con 21 jonrones y un bWAR de 5.9, la tercera mejor marca de sus 13 años de carrera. El line-up de los Dodgers se apoyará aún más en él esta temporada con la salida de Trea Turner and Justin Turner.

Freeman ha estado entre los jugadores más duraderos en el béisbol desde que ingresó a la liga en 2010, jugando menos de 147 juegos solo dos veces, en 2015 y 2017 (con la excepción de la temporada 2020 acortada por COVID). La habilidad excepcional de Freeman para hacer contacto probablemente lo hará envejecer mejor que la mayoría de los bateadores que se acercan a los 30 años.

Predicción de temporada: Freddie Freeman sigue siendo Freddie Freeman. Desde 2013, ha bateado por debajo de .300 solo tres veces. Los Dodgers lo necesitarán para mantener ese nivel de producción, ya que la división se vuelve más difícil con las recientes incorporaciones importantes de los Padres. –Lee.

Los 100 mejores jugadores de acuerdo con ESPN

1. Shohei Ohtani

2. Mike Trout

3. Aaron Judge

4. Manny Machado

5. Freddie Freeman

6. Juan Soto

7. Julio Rodríguez

8. Trea Turner

9. Mookie Betts

10. Nolan Arenado

11. Sandy Alcantara

12. Paul Goldschmidt

13. José Ramírez

14. Ronald Acuña Jr.

15. Yordan Álvarez

16. Vladimir Guerrero Jr.

17. Francisco Lindor

18. Austin Riley

19. Gerrit Cole

20. Rafael Devers

21. J.T. Realmuto

22. Justin Verlander

23. Corbin Burnes

24. Carlos Correa

25. Fernando Tatis Jr.

26. Aaron Nola

27. Max Scherzer

28. Xander Bogaerts

29. Pete Alonso

30. Shane Bieber

31. Wander Franco

32. Mx Fried

33. Zack Wheeler

34. Carlos Rodón

35. Adley Rutchman

36. Shane McClanahan

37. Luis Castillo

38. Kyle Tucker

39. Alex Bregman

40. Corey Seager

41. Michael Harris II

42. Framber Valdez

43. Dylan Cease

44. Jacob deGrom

45. Zac Gallen

46. JULIO URÍAS

47. Will Smith

48. Andrés Gimenez

49. Bo Bichette

50. Spencer Strider

51. Alek Manoah

52. Jeremy Peña

53. Matt Olson

54. Dansby Swanson

55. Brandon Woodruff

56. Cedric Mullins

57. Jeff McNeil

58. Bryce Harper

59. Emmanuel Clase

60. Jazz Chisholm Jr.

61. Tim Anderson

62. Bryan Ryenolds

63. George Springer

64. Byron Buxton

65. Marcus Semien

66. Sean Murphy

67. José Altuve

68. Brandon Nimmo

69. Bobby Witt Jr.

70. Cristian Javier

71. Logan Webb

72. Gunnar Henderson

73. Corbin Carroll

74. Ozzie Albies

75. Nestor Cortes

76. Triston McKenzie

77. Pablo López

78. Joe Musgrove

79. Steven Kwan

80. Yu Darvish

81. Kyle Schwarber

82. Matt Chapman

83. Luis Arraez

84. RANDY AROZARENA

85. Kevin Gausman

86. Starling Marte

87. Clayton Kershaw

88. Tyler Glasnow

89. José Abreu

90. Willy Adames

91. George Kirby

92. Luis Robert Jr.

93. Daulton Varsho

94. Willson Contreras

95. Ke’Bryan Hayes

96. Ketel Marte

97. Lucas Giolito

98. Logan Gilbert

99. Teoscar Hernández

100. Eloy Jiménez