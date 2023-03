Partidos para hoy viernes 24 de marzo; Liga MX, Eliminatorias Eurocopa y más

SOY FÚTBOL

Este viernes botanero habrá bastante actividad pese a la Fecha FIFA, pues habrá encuentros en la Liga MX, Liga MX Femenil, Liga de Expansión MX, Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2023, Liga de Naciones de la Concacaf y más; por lo que aquí te presentamos la lista de horarios y canales donde ver los partidos para hoy.

En fútbol mexicano, se juega el partido pendiente de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023, entre los Cañoneros del Mazatlán y los Esmeraldas del León, el cual podrás ver a las 21:05 hrs por ESPN y Star+.

Además, en la Liga MX Femenil se juega el Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, el cual podrás seguir en vivo a las 19:00 hrs por las pantallas de ViX+

Por otro lado, las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa tendrán partidos interesantes, como Francia vs Holanda, Suecia vs Bélgica, y República Checa vs Polonia, los cuales podrás ver por las pantallas de SKY Sports.

La cartelera completa de partidos para hoy 24 de marzo; horarios y canales donde ver los juegos