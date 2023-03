UNAM, con 33 programas académicos entre los 100 mejores del mundo: QS World University Rankings

PRNewswire

La Universidad de Chile logra el puesto más alto de América Latina

El analista global de educación superior QS Quacquarelli Symonds ha publicado hoy la decimotercera edición de los QS World University Rankings by Subject. Las clasificaciones, elaboradas por los analistas mundiales de educación superior QS Quacquarelli Symonds, proporcionan un análisis comparativo independiente sobre el rendimiento de más de 15.700 programas universitarios individuales, cursados por estudiantes de 1.594 universidades que se encuentran en 93 lugares de todo el mundo, en 54 disciplinas académicas y 5 grandes áreas de facultades.1 Forman parte de la cartera anual de QS World University Rankings, que fue consultada más de 120 millones de veces en 2022 y cubierta 117.000 veces por medios de comunicación e instituciones. Esta edición incluye 117 universidades latinoamericanas que se clasifican 845 veces en las 54 tablas que conforman el QS World University Rankings by Subject 2023.

BRASIL

Los rankings muestran que Brasil tiene más temas que cualquier otro país latinoamericano y disfruta de los primeros 50 lugares del continente, junto con México. Sin embargo, su concentración de temas de primer nivel sigue la columna vertebral de su competidor regional más cercano, con un 6% de sus temas clasificados entre los 50 mejores a nivel mundial, menos de la mitad que en México.

La edición 2023 de QS World University Rankings by Subject proporciona datos independientes sobre el desempeño de 291 programas en 31 universidades brasileñas. Del total de programas clasificados en Brasil, 84 mejoraron, 56 empeoraron y 118 permanecieron sin cambios, lo que da un porcentaje de mejora general del 10%. Treinta y cinco programas fueron clasificados por primera vez.

O panorama do ensino superior brasileiro continua sendo um dos mais competitivos da América Latina. Sua universidade mais forte é a Universidade de São Paulo (USP), com 45 matérias classificadas, incluindo 38 entre as 100 melhores, e a primeira matéria do Brasil – Odontologia em 14 º. É seguida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com 34 matérias classificadas, entretanto, apenas uma delas está entre as 100 melhores do mundo. Enquanto isso, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ostenta 32 disciplinas classificadas com nove entre las 100 primeras.

MÉXICO

En la clasificación de este año, México ha logrado avances significativos, con una mayor concentración de programas entre los 100 mejores y los 50 mejores que cualquier otro país latinoamericano, con un 30% y un 13% de sus programas clasificados en estos niveles, al tiempo que registra un porcentaje global de mejora del 23%.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es, con diferencia, la institución más fuerte de México, con 42 programas clasificados, 33 de ellos entre los 100 mejores del mundo. Le sigue el Tecnológico de Monterrey, con 23 programas (cinco entre los 100 mejores), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 14 programas (uno entre los 100 mejores).

ARGENTINA

La clasificación muestra que Argentina es fuerte en Artes y Humanidades, ya que seis de las diez asignaturas mejor clasificadas pertenecen a esta área de estudio. De ellas, cuatro se encuentran en la Universidad de Buenos Aires (UBA), incluida la asignatura mejor clasificada, Lenguas Modernas, en el puesto 21. La edición 2023 del QS World University Rankings by Subject ofrece datos independientes sobre 81 programas de 15 universidades argentinas. El rendimiento del país en esta edición se mantiene estable, con 22 del total de programas clasificados que mejoran, 19 que descienden y 38 que permanecen sin cambios además, 2 programas se clasifican por primera vez.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la institución más fuerte de Argentina, con 33 asignaturas, 11 de ellas entre las 100 primeras. Le siguen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con 15 asignaturas (ninguna entre las 100 primeras), y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con nueve (ninguna entre las 100 primeras).

COLOMBIA

Con esta clasificación, Colombia aumenta de 18 a 20 su número de programas clasificados entre los 100 mejores del mundo, el cuarto más alto de América Latina. Se añaden Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, que sube 18 puestos hasta el 83, el programa de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, que asciende 16 puestos hasta el 85, e Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, que se sitúa en la franja del 51 al 100.

La entrega 2023 de la Clasificación Mundial de Universidades QS por Programas ofrece datos independientes sobre el rendimiento de 124 programas de 15 universidades colombianas. Del total de programas clasificados de Colombia, 39 mejoran, 20 descienden y 56 permanecen sin cambios, lo que supone un porcentaje global de mejora del 15% además, 9 programas se clasifican por primera vez.

La Universidad Nacional de Colombia es la institución más fuerte de Colombia en general, con 31 programas clasificados, incluidos seis entre los 100 mejores del mundo y el mejor clasificado del país – Ingeniería de Minas y Minerales en el puesto 24. Le sigue la Universidad de los Andes, que clasifica 28 programas, pero cuenta con el mayor número de programas entre los 100 mejores de Colombia, con 9.

CHILE

Chile tiene el programa mejor calificado de América Latina, ya que el programa de Ingeniería de Minas y Minerales de la Universidad de Chile ocupa el octavo lugar a nivel mundial, lo que la convierte en la única disciplina del continente que se encuentra entre las 10 primeras. Considerando los países latinoamericanos con diez o más programas clasificados, Chile también cuenta con la segunda concentración más alta de América Latina de los 100 mejores programas, con un 22% en este nivel, sólo por detrás de México con un 30%. La edición 2023 del QS World University Rankings by Subject ofrece datos independientes sobre el rendimiento de 152 programas de 19 universidades chilenas. Del total de programas clasificados de Chile, 48 mejoran, 12 empeoran y 70 permanecen sin cambios, lo que supone un porcentaje de mejora global del 24%.

La Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) tienen 34 programas en total. La Universidad de Chile cuenta con 12 programas entre los 100 mejores del mundo, incluido el programa mejor clasificado de Chile, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) cuenta con 20 programas entre los 100 mejores del mundo.

Aspectos destacados a nivel mundial

Las universidades americanas lideran en 32 asignaturas. La Universidad de Harvard es la institución con mejores resultados, ya que ocupa el primer puesto en 14 asignaturas, dos más que el año pasado.

Las universidades británicas encabezan 15 tablas de asignaturas, con las universidades de Oxford y Cambridge a la cabeza en cuatro y dos asignaturas respectivamente.

La ETH de Zúrich es la mejor universidad de Europa continental, ocupando tres primeros puestos en tres asignaturas.

Australia es el cuarto país con más asignaturas y se encuentra entre los tres lugares del mundo donde la investigación tiene más repercusión, según el H-Index.

China (continental) es el segundo país con más programas. Es el quinto país con más programas entre los 50 primeros (125).

La Universidad canadiense de Toronto es la que tiene más asignaturas entre las 50 mejores del mundo, con 48.

