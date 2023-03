CGTN: El presidente Xi visita Rusia para promover la paz mundial e impulsar el desarrollo global

PRNewswire

El mundo está experimentando profundos cambios que no se han visto en un siglo, con una mayor turbulencia geopolítica, una confrontación agravada entre el unilateralismo y la multipolaridad, una pandemia sin precedentes y la turbulenta crisis Rusia-Ucrania.

En medio de este contexto global, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunirán en Moscú del 20 al 22 de marzo para analizar la alianza estratégica integral de coordinación China-Rusia, intercambiar opiniones sobre los principales asuntos internacionales y regionales, y avanzar la cooperación práctica entre ambos países, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

China acaba de concluir las sesiones anuales de su legislatura nacional y su principal órgano asesor, en las que el gobierno chino reveló su objetivo de PIB de 2023: alrededor del 5 por ciento, considerado por muchos como conservador dada la rápida recuperación de las actividades económicas de China. Y recientemente el país también negoció un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán, lo que avanzó con éxito la reanudación de sus relaciones diplomáticas.

Mientras China reinicia su economía —una fuerza impulsora significativa para la turbulenta economía global— y desempeña un papel más activo en el campo político mundial, la comunidad internacional tiene grandes expectativas depositadas en la próxima reunión entre los presidentes chino y ruso.

Un viaje para promover la paz mundial

La próxima visita estatal a Rusia constituye el primer viaje de Xi al extranjero después de asumir su tercer mandato como presidente chino a principios de este mes, y también su primera visita a Rusia desde que comenzó el conflicto Rusia-Ucrania en febrero de 2022.

Señalando que la visita profundizará aún más la confianza mutua y la comprensión entre ambos países, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa que también será un viaje para fomentar la paz.

Observando que la relación entre China y Rusia se basa en los principios de no alianza, no confrontación y no ataque a terceros, Wang dijo que, sobre esta base, China y Rusia promoverán un mundo multipolar y una mayor democracia en las relaciones internacionales, además de contribuir al desarrollo y el progreso a nivel mundial.

En cuanto a las muy esperadas conversaciones sobre la crisis de Ucrania, Wang señaló que China seguirá manteniendo su posición objetiva y justa sobre el tema y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz.

El éxito de China en la mediación de un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán no sólo ha demostrado la efectividad de las conversaciones de paz, sino que también ha brindado esperanzas de que podrían tener el mismo efecto para resolver el conflicto de Ucrania.

Señalando que China tiene relaciones amistosas con Rusia y Ucrania, Yuan Sha, investigador asistente de estudios del Departamento de Estudios Americanos del Instituto de Estudios Internacionales de China, cree que podría esperarse un papel mediador constructivo por parte de China entre Rusia y Ucrania, ya que la exitosa mediación de China entre Arabia Saudita e Irán le ha otorgado al país la credencial de un intermediario honesto y constructivo.

Yuan agregó que China ha reiterado constantemente su compromiso de promover la paz y facilitar las negociaciones entre Rusia yUcrania.

Un viaje de cooperación para impulsar la recuperación económica global

“Cuanto más turbulento esté el mundo, más importante será que las relaciones entre China y Rusia avancen de manera fluida”, afirmó el embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, en una entrevista reciente.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la visita de Xi a Rusia será un viaje colaborativo para promover una cooperación mutuamente beneficiosa en diversos campos, profundizar la sinergia en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, y ayudar a ambos países a lograr sus respectivos objetivos de desarrollo y revitalización.

Dado que el año 2023 marca el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), propuesta por China, Cui Hongjian, director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto de Estudios Internacionales de China, dijo que Rusia es un socio importante de China en materia de cooperación con la BRI y su futuro, y que una mayor cooperación dentro de este marco puede beneficiar a más países y regiones.

Señalando que China y Rusia pueden impulsar de manera constante proyectos en campos como la energía y la infraestructura, Ding Xiaoxing, director del Instituto Euroasiático del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, señaló que el crecimiento constante de la cooperación China-Rusia inyectará más energía positiva a la recuperación económica mundial.

En 2022, el comercio bilateral entre China y Rusia alcanzó un récord de $190.270 millones, afirmó el embajador Zhang, y agregó que el comercio de energía ha desempeñado un papel aún más crucial en el comercio bilateral, mientras que las exportaciones de productos eléctricos, automóviles y piezas automotrices de China a Rusia han experimentado un crecimiento sustancial.

El jueves, un tren de carga de China-Europa destinado a Moscú salió de Pekín. El tren, cargado con artículos como electrodomésticos, ropa y piezas automotrices, llegará tras viajar alrededor de 18 días.

“Creemos que el comercio entre China y Rusia alcanzará nuevas alturas en 2023, y nos esforzamos por lograr el objetivo comercial de $200.000 millones a finales de este año, establecido por los dos jefes de estado”, afirmó Zhang.

Si bien la cooperación integral entre ambos países está floreciendo, los intercambios interpersonales y culturales también están prosperando. En la actualidad, ambos pueblos celebran el año 2023 de intercambios deportivos.