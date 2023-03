Congreso de Puebla: Ni en comisiones se ha discutido el tema de la despenalización del aborto, acusaron diputados locales

Jorge Barrientos

Diputados locales autonombrados “obradoristas” coincidieron en que no se puede decir que no hay consenso sobre la interrupción legal del embarazo, cuando el tema no ha sido puesto sobre la mesa.

En este sentido, los congresistas Angélica Cervantes González, Daniela Mier Bañuelos, José Iván Herrera Villagómez, Carlos Evangelista Aniceto y Yolanda Gámez Mendoza destacaron que las iniciativas de reforma que se han expuesto ante el Pleno, ni siquiera han sido discutidas en comisiones.

No se puede decir, que no hay consenso para aprobar el aborto legal, cuando el tema ni siquiera ha sido discutido, por ello apelaron a que se respete el derecho humano-reproductivo de las mujeres, como lo demanda la máxima autoridad.

Por su parte la diputada Yolanda Gámez Mendoza aclaró que en Puebla no existe “resistencia” política como en Guadalajara, que ha manifestado su negativa rotunda para aprobar la legalización del aborto o discutir en el pleno su despenalización.

“¿Qué?: Que los códigos penales de las legislaturas locales se armonicen con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Asimismo, se dijo que el legislativo se mantiene lejos de discutir si se está a favor o contra la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo (LILE), pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demanda su aprobación.