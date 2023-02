Piden legisladores de Morena que edil de Ecatepec deje de acosar a síndicos y regidores

El Valle

Toluca, Méx.- Diputados locales de Morena exigen frenar el acoso del presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras contra síndicos y regidores, en venganza por no poder aprobar en sesión de Cabildo el presupuesto público 2023.

También, los ediles acusan reiteradas agresiones en su contra por cuestionar las imposiciones del alcalde.

Por lo que, los diputados locales de Ecatepec, Faustino de la Cruz Pérez, Daniel Sibaja González, LuzMa Hernández, Camilo Murillo Zavala y Azucena Cisneros Coss, coincidieron que en todo conflicto debe prevalecer siempre el diálogo y poner en el centro a los ciudadanos y sus necesidades.

Lo anterior, luego de que seguidores del alcalde, incluyendo policías vestidos de civil, y boleros, tienen paralizado Ecatepec con bloqueos en Vía Morelos, Vía López Portillo y Avenida Central.

Por ello, hicieron un llamado al presidente municipal para que agote las vías de diálogo y de entendimiento, que no incite a su gente a hostigar y amenazar a los ediles y síndicos, pues ellos, no son sus empleados, son de elección popular y una de sus facultades es la aprobación del presupuesto y no tiene por qué haber represión por ello, dijeron los diputados.

Explicaron que las denuncias ciudadanas, señalan que el presidente municipal, ante su molestia por no aprobarle el presupuesto 2023 en los términos que lo exigía, orquestó una agresión a síndicos y regidores, e indicó a sus seguidores acudir a domicilios de regidores para protestar y lanzar consignas contra los representantes populares.

De hecho, se reportó presencia de grupos de entre 20 y 30 personas, en su mayoría mujeres, afuera de las viviendas de la regidora de Morena, Claudia Fragoso, y del perredista Fernando Martínez.

“Llegaron a mi casa unas 30 personas, bajaron de un camión, traían cartulinas, con consignas como ‘ediles huevones’, ‘cumplan con firmar el presupuesto 2023’, se tomaron la foto, estuvieron unos minutos y se retiraron”, denunció la sexta regidora Claudia Fragoso.

Y es que el alcalde citó el viernes a las 20:55 horas a sesión virtual de Cabildo, cinco minutos antes de la hora programada, y sin soporte documental, ya que no hay sesiones presenciales por decisión del edil.

Y nunca se permitió el acceso a la sesión y de manera ilegal abrió una nueva sesión en la madrugada del sábado, donde no hubo quorum, porque no fueron citados, y el edil Vilchis salió a descalificar a los síndicos y regidores acusando que se negaron a aprobar el presupuesto.

En lo que va de su segundo periodo de gobierno, ha prevalecido la cerrazón para discutir políticas públicas, revisar las asignaciones presupuestales con regidores del PT, Morena, PRI, PAN y Nueva Alianza, afirmó el diputado Faustino de la Cruz.

Mientras que a través de diferentes medios, el gobierno municipal encabeza una campaña contra los integrantes del Cabildo de Ecatepec, a quienes acusa de no aprobar el presupuesto 2023 y que con esto afectarán el cumplimiento con las obras y programas sociales, lo cual es falso pues la ley establece que pueden operar con el presupuesto anterior.

Finalmente, el diputado Daniel Sibaja hizo un llamado enérgico para poner al pueblo de Ecatepec por encima de las diferencias y a respetar a los regidores de todos los partidos y al Ejecutivo, e insistió en que no debe haber faltas de respeto ni intimidaciones a los representantes populares.