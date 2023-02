Guillermo del Toro gana premio BAFTA a ‘Mejor Cinta Animada’ por Pinocchio

Excelsior

Guillermo del Toro sigue cosechando éxitos con ‘Pinocchio’ y este domingo se llevó uno de los Premios BAFTA en la categoría de ‘Mejor Película Animada’, convirtiéndose en la favorita para llevarse el Oscar.

En su discurso al recibir el premio agradeció a Netflix y a Ted Sarandos por pensar en hacer un musical sobre la historia del muñeco de madera enfocada en mostrar las facetas de las vida y la muerte.

Recordó la premisa de que las cintas animadas no son un género exclusivo para niños, sino que también son un medio de arte: “La animación debe estar en la conversación”.

Animation should stay in the conversation! 👏 @RealGDT pic.twitter.com/fjjzkpW5Gq

— BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023