Pinocho le da premio de la crítica a Del Toro

EL UNIVERSAL

Guillermo Del Toro volvió a conquistar a la crítica cinematográfica con su pequeño Pinocho. El cineasta mexicano subió al escenario para recibir un reconocimiento a su trabajo durante la ceremonia 28 de los Critics’ Choice Awards, en la que ganó a Mejor película animada.

Como director destacó la labor de animación que se logró en conjunto con un equipo mexicano y estadounidense después de más de una década de esfuerzos. Dedicó el premio a James Cameron, a quien llamó “su hermano” por 33 años.

“La animación es un excelente camino para lograr grandes objetivos, no es sólo para niños. Con paciencia haremos que se entienda que nunca hubo una mejor generación de animadores”, dijo Del Toro.

“La animación le da un alma a algo que no la tiene y fue una forma excelente de encapsular a Pinocho. Es una película antigua y eterna que hicimos nueva”, abundó.

La cinta también estaba nominada en la categoría Mejor canción por “Cio papa”, pero este premio se lo llevó la película RRR, que también destacó en esta premiación por ganar a Mejor película extranjera, donde también competía Argentina, 1985.

Durante la noche, otro mexicano destacó por subir al escenario a presentar el premio al Mejor director, Diego Luna, quien además estuvo nominado a Mejor actor por su protagónico en Andor, sin embargo el premio se lo arrebató Bob Odenkirk, de Better call Saul.

“Es un placer estar en un salón con todas y todos ustedes… y con sus gérmenes también”, bromeó Luna antes de entregar el premio a Dan Kwan y Daniel Scheinert por la película Everything everywhere all at once, que fue la gran ganadora de la noche con el premio a Mejor película.

La cinta protagonizada por Michelle Yeoh habla de una inmigrante china en EU, quien tiene que usar sus nuevos poderes para sobrevivir en un multiverso. Fue la más nominada con 14 postulaciones y además del premio principal, se llevó los de Mejor Director, Guión, Edición y Actor de reparto.

“Quiero agradecer a mi madre, quien no sólo inspiró la película, sino que es quien plantó la semilla para que yo hiciera películas, ella vio algo en mí que yo no, y a Michelle (Yeoh)”, dijo Kawan, quien dedicó el premio a los inmigrantes.

La ceremonia se llevó a cabo en el hotel Century Plaza de Los Ángeles. Jeff Bridges recibió un premio a su trayectoria y Janelle Monáe, de la cinta Glass Onion, se hizo con el galardón SeeHer. En cuanto a series, las grandes ganadoras fueron Abbott elementary y Better Call Saul, que se llevaron tres premios cada una, incluyendo Serie de comedia y Serie de drama, respectivamente.

Destacó la distinción a Brendan Fraser, quien ganó Mejor actor por The whale.