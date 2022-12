¡Ya casi inician las posadas! sigue estas recomendaciones

RDS/STAFF

Inicia la temporada de festejos decembrinos, familias y amistades se reúnen para celebrar, por esta razón la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de su Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, emite una serie de recomendaciones y medidas de prevención con el firme objetivo de informar, salvaguardar la integridad y patrimonio de la ciudadanía.

Al realizar la tan esperada posada se recomienda:

• Antes de festejar posadas, revisar el buen estado de los tanques y tubería de gas, utilizando agua jabonada en mangueras y conexiones para detectar o descartar fugas.

• No encender luces de bengala o velas cerca de cortinas o materiales que puedan encenderse y evitar hacerlo cerca de tanques de gas.

• Evitar el uso y compra de pirotecnia.

• Sujetar las piñatas con lazo resistente, no colgarla en muros o paredes de estructura debilitada y en caso de ser maniobrada por una persona, ésta debe estar anclada o amarrada sobre una superficie fija.

• Supervisar, en todo momento en que se golpea la piñata, que niñas y niños no estén cerca para evitar lesiones tanto en cabeza como extremidades.

• En caso de situaciones de urgencia llamar al teléfono de urgencia 9-1-1

El Ayuntamiento de Puebla invita a celebrar estas fiestas navideñas con precaución para evitar riesgos en casa y con la familia.