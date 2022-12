¿Qué es el plan C de la reforma electoral de AMLO y por qué causa controversia?

CNN Español

La polémica reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador fue rechazada este martes en el Congreso, pero el ahora llamado plan C sí pasó por la vía rápida. Ahora tendrá que pasar al Senado donde se discutirá y votará.

En una larga jornada en la Cámara de Diputados que comenzó la tarde de este martes y terminó la madrugada de este miércoles, se voto primero la reforma electoral que había propuesto el presidente en abril pero Morena y sus aliados no alcanzaron los dos tercios necesarios para aprobarla.

Tras el fracaso de la propuesta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el plan B del ejecutivo, una iniciativa que consistía en reformar las leyes secundarias pero que fue turnada a comisiones (para ser revisada) por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del partido opositor Acción Nacional (PAN), Santiago Creel.

Mientras tanto, Morena y sus aliados presentaron otra iniciativa, el llamado plan C que, al igual que el plan B, considera cambios a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral.

Esta iniciativa, que fue aprobada por la vía rápida, pasó con 261 votos a favor y 216 votos en contra, aunque sin la oposición que abandonó el pleno del Congreso cuando fue votada.

¿Qué es el plan C y por qué causa controversia?

El plan C de la reforma electoral tiene prácticamente el mismo contenido que la reforma enviada por el presidente en abril (rechazada horas antes) y que el plan B, donde se proponen modificaciones a las leyes secundarias y no a los artículos constitucionales como estaba planteado en un principio.

Esta iniciativa presenta modificaciones a las siguientes leyes secundarias que no requerían las dos terceras partes de los votos para ser aprobadas (solo mayoría simple), según explicó el secretario de Gobernación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley General de Partidos Políticos

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley General de Comunicación Social

Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral

Además de resultar controvertido por los recortes al gasto y a la estructura administrativa del INE, el plan C ha sido controvertido por la manera en que fue aprobado en el Congreso, por la vía rápida o “fast track”.

Esto ocurrió luego de que los partidos aliados de Morena en el Congreso, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), no estuvieron de acuerdo con algunos puntos planteados en el plan B, según reportaron medios locales.

Ante esto, Morena replanteó el plan B que fue enviado a comisiones para su revisión y se dio paso al plan C, que solo requería de mayoría simple.

Recortes en el INE

Entre lo que se aprobó en el plan C se plantean recortes al gasto y a la burocracia electoral, uno de los puntos que más controversia e inconformidad han causado entre los partidos políticos y grupos opositores al presidente.

Es decir, que se compacta la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE), al quitarle facultades a la secretaría ejecutiva y supone una reducción de su presupuesto de aproximadamente 3.500 millones de pesos mexicanos, según explicó el secretario de Gobernación.