Emiten orden de captura contra diputado local del PANCdMéx

RDS/STAFF

La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo orden de aprehensión en contra del ciudadano *Christian Von Roerich* por los delitos de Asociación Delictuosa y Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades por Servidor Público.

Recordamos que no cuenta con inmunidad procesal, ya que no existe el fuero parlamentario en la Ciudad de México



*MENSAJE A MEDIOS DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES Y VOCERO DE LA FGJCDMX, DR. ULISES LARA LÓPEZ, RELACIONADO CON LAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ*

Agradezco a quienes nos acompañan en este mensaje que ofrece nuevamente la Fiscalía General de Justicia a la ciudadanía, en el que daré a conocer importantes avances con relación a las investigaciones desarrolladas por personal de esta institución, respecto a posibles irregularidades y actos de corrupción en el sector de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.

Debido a su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, y en particular para vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, sobre todo personas compradoras de buena fe, de inmuebles en áreas de alta plusvalía, construidos de manera irregular, les informo que, en las primeras horas de este jueves, detectives de la Policía de Investigación aprehendieron a Ismael “N”, Jose Ramón “N” y Alejandro “N”, ex servidores públicos de esa demarcación.

De acuerdo con las indagatorias encabezadas por agentes del Ministerio Público de esta fiscalía, dichas personas posiblemente habrían fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y en el caso de uno de ellos ha aportado información de alta relevancia para la investigación.

Ismael “N”, fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa; Jose Ramón “N” en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México; y Alejandro “N” en la colonia Río Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

Los tres ex servidores públicos fueron asegurados por su probable participación en los delitos de: uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa.

Ismael “N”, Jose Ramón “N” y Alejandro “N” fueron trasladados para ser certificados médicamente y posteriormente ser llevados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

Como se recordará, esta Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a dos ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar actividades financieras que acreditaban la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, hechos por los que un juez de control otorgó las respectivas órdenes de aprehensión ejecutadas en julio y octubre de 2022, respectivamente.

Las diligencias permitieron identificar a otras personas que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración en la alcaldía Benito Juárez, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre de los referidos ex funcionarios, como es el caso de los ahora aprehendidos Ismael “N”, Jose Ramón “N” y Alejandro “N”.

Ismael “N” se desempeñó como contralor interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración.

En tanto, Jose Ramón fue subdirector de Servicios Generales en la alcaldía Benito Juárez, y Alejandro “N”, subdirector de Servicios Generales.

Los tres ex funcionarios desempeñaron cargos públicos en esa demarcación, durante la administración que encabezó Christian “N”, actual diputado local y ex alcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa.

Por lo anterior, solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal.

Como se ha señalado, la Fiscalía General de Justicia ha abierto una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación.

Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas.

Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.

De acuerdo a nuestras investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos.

Guardando la secrecía que requiere el debido proceso, se podría dar vista también a las autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte.

Esta nueva información reestructura y consolida el caso, ya que debido a estos nuevos datos de prueba y actuaciones hemos dado un gran paso en nuestras investigaciones para esclarecer el modus operandi y la serie de actividades, posiblemente delictivas, en que un grupo de servidores y ex servidores públicos en Benito Juárez incurrió deliberadamente.

El pasado 17 de noviembre, como ustedes recordarán, les informé que cada actuación y diligencia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha ejecutado, ha sido con apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos de cada persona.

Las indagatorias siguen en progreso, por lo que continuamos recabando datos de prueba para determinar fehacientemente el grado de intervención y la probable participación de diferentes personas, a través del análisis de contratos, actas constitutivas y demás documentación.

Como lo he dicho en anteriores oportunidades, nuestro deber es combatir la impunidad, con indagatorias profesionales, objetivas y científicas, rigor en los protocolos periciales y una sólida integración de las carpetas de investigación.

Al margen de la Ley, nada, por encima de la Ley, nadie.