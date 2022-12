Claudia Sheinbaum cumple con las medidas cautelares del INE;.apelará resolución de este Instituto

Arlette Hernández

Dra. Claudia Sheinbaum : El viernes 2 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo.

Con ello, una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades.

Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo.

Publico el texto que me fue ordenado para cumplir con la resolución, pero informo que apelaré.

“La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag #EsClaudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardes o en redes sociales.

En ese sentido, de nueva cuenta y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica, que ni una servidora, ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase “Es Claudia” frases similares, o con algún aspecto relacionado con su difusión.

Por ende, con el ánimo de confirmar mi convicción de acatar todas las disposiciones jurídicas incluidas las relativas a la materia electoral en el entendido que actualmente ejerzo un cargo público de elección popular de la mayor relevancia como lo es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hago un llamado a mis simpatizantes y la ciudadanía en general, a efecto de que se abstengan de seguir difundiendo mi nombre, apellido e imagen, a través de la pinta de bardas, colocación de lonas, publicaciones en redes sociales, o de cualquier otra forma, ya que, dichas conductas podrían llegar a constituir alguna infracción a las normas en materia electoral.

En consecuencia, se solicita a las personas que ya hayan colocado alguna publicidad con esas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible”