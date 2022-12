Mantener la alianza con el PAN y PRD en Puebla, pidió Sebastián Orozco

Dirigente del PRI en Puebla capital enlistó los proyectos que lleva a cabo

RDS/STAFF

1. ¿Quién es Sebastián Orozco?

No me gusta hablar de mí persona, creo que la última palabra sobre Sebastián es la gente que he tocado por diferentes cargos que he ocupado. Pero para atender la pregunta, me defino como una persona comprometida con las causas y siempre ayudando a las personas.

Soy 100 por ciento poblano con mucho amor a mi ciudad, egresado de la facultad de administración de la BUAP, padre de una hija por la que doy mi vida y por ella siempre trabajando pensando en la gente.

Para que le toque una mejor sociedad. Comencé desde muy joven en la política, desde pegar pendones, jefaturas, direcciones, secretarías en el PRI, hasta ahora honrando la Presidencia del Comité de Puebla Capital.

2. ¿Qué valores le definen en su vida tanto pública como privada?

Compromiso, lealtad, honestidad y profesionalmente hablando, en cada cargo que me encomiendan, trabajo y lucho incansablemente por servir a Puebla y los poblanos.

3. En su vasta trayectoria, ¿cuáles son los principales retos que ha superado?

Cada día es un reto para mí, desde la trinchera que he participado, siempre me gusta dar los mejores resultado.

Sin duda, el mayor reto que me toca en este momento es que Puebla recupere la Presidencia Municipal y que los ciudadanos vuelvan a creer en el tricolor.

Será un enorme trabajo pero asumí el reto para reconstruir el rumbo de los poblanos.

Hubo muchos errores en el pasado y hoy me toca desde esta responsabilidad dar los mejores números para nuestra militancia.

4. ¿Cuáles son las principales satisfacciones que le ha dejado su labor?

Servir a la gente.

5. Si pudiera definirlo en una palabra, ¿cuál sería la clave?

Trabajo constante e incansable, con compromiso y con causa para el beneficio de los ciudadanos.

6. ¿Tiene algún ejemplo a seguir? ¿Cuál es su mayor referente?

Mi referente en la política es Luis Donaldo Colosio, creo firmemente en que la política es fuente de exigencias, más no de complacencias.

Y que siempre debemos servir a las personas y no servirnos de ellas como muchos personajes del pasado, solo llevaron al caos a nuestro instituto politico.

7. En el tema de las alianzas, qué opinas?

La alianza… Recientemente

Tuvimos la visita de la secretaria gral del CEN, vino a escuchar nuestras posturas con respecto a este tema. Se dio a conocer que en Puebla es un escenario distinto a otros estados y que aquí ha caminado la alianza en buenos términos, desde el respeto, la congruencia y la tolerancia. El PAN no gana sin el PRI y viceversa.

Pero haremos lo necesario para subir los números en la capital y entregar buenos resultados.

Será un tema que desde lo nacional tendrán que amarrar, pero a mí me ocupa seguir enfocado en nuestra militancia, en caminar, la mejor ALIANZA es con los ciudadanos.

Así que para ayudar a la gente no se necesitan colores, Puebla no es un partido político, es una ciudad y un estado que necesita que todos trabajemos en beneficio de ella.

8. ¿Cuáles son las últimas innovaciones que ha implementado en su labor

cotidiana?

Más que innovaciones llevamos a cabo programas y ejes en beneficio de la sociedad. Rodeándonos de gente capaz y profesional para dar los mejores resultados.

Puedo compartirte algunos de los proyectos: *Tenemos el “Prinépolis”, (cine móvil para las colonias, inspectorías y juntas auxiliares).

Impulsamos el mercadito *”Poblanas Primero”. (Apoyo a mujeres emprendedoras).

*(+) Hombres (-) Machos para reeducarnos como hombres, descodificar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

*Edificio Seguro que también es para resguardar la integridad de las mujeres que se sientan agredidas en las calle y puedan llegar al inmueble del PRI municipal para ser apoyadas y auxiliadas.

*Programa de cárnicos, apoyo a la economía familiar con precios bajos en carne, pollo y pescado.

*Ecología, impulsaremos en parques con material reciclado, juegos para mascotas.

*Ring Político, debate politico entre 2 actores de algún género, educativo, político, estudiantil, deportivo, etc.

*Tardes de Danzón. (Espacio para las personas de la tercera edad).

*Rescate de polideportivo del sur.

*Amor por Puebla (promover los espacios que son íconos en Puebla, personajes, inmuebles, productos).

9. Desde su trinchera, ¿existen asignaturas pendientes para nuestro país?

Nos falta mucho por hacer sin duda, pero dando pasos firmes, seguiremos buscando lo mejor para Puebla en todos los ámbitos.

¿Cómo solucionarlas?

Con trabajo, compromiso, esfuerzo, haciendo lo que nos toca a cada quien.

Los gobiernos deben ser abiertos y plurales, escuchar las necesidades de las personas para darles solución.

Algo que aqueja a nuestro país es la inseguridad, la violencia la corrupción y la pobreza extrema.

Las malas prácticas debemos erradicarlas, sin colores partidistas y si por amor a México. Se debe gobernar para todos, sin divisiones y si con mucha causa social.

La gente está cansada de promesas, por ello, con hechos hay que demostrar que se puede.

10. ¿Cómo avizora la situación de nuestro país al término del presente sexenio?

En un caos total, la economía por los suelos, la inseguridad cada día crece más y la pobreza no se está erradicando. Creo firmemente que los recursos no se están destinado de manera adecuada y sólo se aplican para garantizar intereses personales de un partido.

Dirán lo que quieran pero con el PRI se crearon las mejores dependencias e instituciones y/o organizaciones que beneficiaron a las personas y hoy en día están acabando con los programas que apoyaban a las mujeres, deportistas y programas sociales.

11.¿Qué es lo que viene para su carrera en los próximos años? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?

No me gusta futurizar, me apasiona lo que hago y mi responsabilidad es única y exclusivamente desde el Comité del PRI de Puebla capital, obtener los mejores resultados para el 2024. El siguiente paso como siempre, es seguir sirviendo a la gente.

Cuando lleguen los tiempos, podría tomar un decisión con respecto a mi carrera política, pero en este momento, hay que recobrar a la militancia perdida, que se ha ido por desilusiones y promesas de muchos personajes y aumentar los liderazgos en la capital poblana para hacer frente a las elecciones que nos tocan enfrentar.

12. ¿Cuál sería su principal mensaje para todos nuestros lectores?

Que desde el PRI en Puebla Capital en conjunto con nuestras dirigencias estatal y nacional, daremos todo nuestro esfuerzo por reconstruir el Rumbo de Puebla y los poblanos.

Esta gestión será cercana a la gente y beneficiando siempre a las bases y no a las cúpulas.

Todos mis secretarios ya tienen la encomienda de hacer un trabajo de tierra, yo le llamo 4×4, todo terreno, para volver a visitar a todos los militantes y ciudadanos para que conozcan nuestras propuestas y vuelvan a confiar en nosotros.

No les vamos a fallar y el 2024 recuperaremos muchas posiciones políticas para seguir ayudando a nuestra gente.