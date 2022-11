Consigue Xavi Razo un Top Five en Monterrey

Staff/RG

*Rodó en la primera posición la primera parte de la prueba

Pese a conseguir un Top Five durante la undécima fecha de la NASCAR México Series 2022, disputada en el Autódromo Monterrey, el piloto capitalino, Xavi Razo, se mostró desilusionado con el resultado, debido a que por largo tiempo lideró la prueba.

El volante del auto marcado con el número 7 GrupoJava-AislantesYempaques-ORPACK-IUVuniversidad-PETenvasesDeOccidente-GrupoIndustrialCOPAR-ArmstrongArmored-RAISA-AutoLíneasFloresDeOccidente-TJLogistics-Exin-CANOcomfricsa explicó que en una rearrancada que hubo en la prueba un auto golpeó el suyo, lo cual le minó el rendimiento en lo que faltaba de la competencia.

“Estamos tristes con el resultado, sobre todo por como empezamos la carrera, ya que lideramos muchas vueltas, en una rearrancada, como siempre, alguien me pegó por atrás y me pasaron varios coches”, relató Razo, quien marcó 1:46:27.814 minutos en su mejor giro de 68 que dio al circuito mixto regiomontano.

“Después de eso nos costó trabajo recuperar, estamos tristes por el equipo, ya que hicieron un gran esfuerzo, se merecían un mejor resultado. Vamos a seguir empujando para conseguir un mejor resultado”, subrayó el ganador de dos fechas en el año, en Puebla y Guadalajara.

En ese sentido, reiteró que los impactos que sufrió en el desarrollo de la carrera le restaron posibilidades de alcanzar la tercera victoria de la temporada, la cual, adelantó, ahora buscará en la última fecha del año, el próximo 11 de diciembre, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

“Tuve mala suerte en las rearrancadas, sobre todo en la última de verde, blanca y cuadros, la línea interna se quedó y me pasaron cinco coches por afuera, no pude hacer nada, porque eran solamente dos líneas y una recta muy estrecha, no hubo mucho qué hacer”, explicó el integrante de la escudería Prime Sports.

“El ritmo que tuve al principio de la carrera fue más fuerte del que debería, me acabé las llantas, debemos aprender de los errores y seguir adelante, la idea era cerrar muy duro en esta carrera, pero no se pudo cumplir”, apuntó Xavi.